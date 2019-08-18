«عجوز» بلباو يحطم الأرقام القياسية.. وغريزمان تائه مع برشلونة

المصدر: حميد نعمان وأ.ف.ب - دبي

استهل فريق برشلونة، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2019-2020، أول من أمس، بأسوأ طريقة ممكنة بخسارته المفاجئة أمام مضيفه أتلتيك بلباو صفر-1، وعلى يد الهداف «العجوز» في بلباو، أريتز أدوريز (38 عاماً)، الذي احتفل بالعديد من الأرقام القياسية الشخصية على حساب جراح «الكاتالوني»، الذي غاب عنه نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك افتقد هدافه الأوروغوياني لويس سواريز، الذي غادر الملعب منذ الشوط الأول بسبب الإصابة، في حين لم يظهر الوافد الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان في أولى مبارياته بالشكل المطلوب وبدا تائها أغلب فترات المباراة، كما لم تظهر فاعلية الفرنسي عثمان ديبملي كذلك. وسجل هدف المباراة أدوريز بضربة مقصية رائعة بعد دقيقة واحدة من نزوله احتياطياً (89).

وكان أدوريز أعلن قبل أيام قليلة بأن الموسم الحالي سيكون الأخير له، وقد سجل خلال مسيرته أكثر من 200 هدف، لكن بلا شك فإن هدفه الليلة سيبقى عالقاً في الأذهان لفترة طويلة.

وبات أدوريز أول لاعب في تاريخ «الليغا» يسجل في 15 موسماً متتالياً بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما أنها من المرات النادرة التي يسجل فيها بالقدم وبمقصية رائعة، في حين أن معظم أهدافه بالرأس.

وبجانب هذا، فقد سجل وهو في عمر 38 سنة، وفي أول مباراة بالموسم وبطريقة أكروباتية مميزة، بل وبعد أن دخل بديلاً في نهاية المباراة ومن أول لمسة له في اللقاء.

ومنح كذلك أدوريز فريقه بلباو الفوز الأول على برشلونة في آخر 12 مباراة، وكذلك ألحق بالكاتالوني الخسارة الأولى بعد 10 مواسم لم يذق فيها طعم الهزيمة في افتتاح بالموسم.

كان واضحاً تأثير غياب ميسي على برشلونة، حيث تعرّض الأرجنتيني للإصابة في ربلة الساق. وأشرك المدرب أرنستو فالفيردي الثلاثي الهجومي غريزمان القادم هذا الموسم من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، ومواطنه ديمبيلي، وسواريز، قبل أن يتعرض الأخير للإصابة ويخرج أواخر الشوط الأول. وأعلن برشلونة غياب سواريز لثلاثة أسابيع.

في المقابل، شارك صانع ألعاب أياكس أمستردام دي يونغ للمرة الاولى، وذلك على حساب سيرخيو بوسكيتس، وقدم أداء مميزاً. ولم يخسر أتلتيك بلباو في آخر 15 مباراة على ملعب سان ماميس، وكان انتزع التعادل أيضاً ذهاباً وإياباً من الفريق «الكاتالوني» الموسم الماضي.

واستحوذ الفريق «الكاتالوني» بنسبة عالية على الكرة، لكن من دون أن يهدد مرمى منافسه، إلى أن نزل أدوريز بدلاً من وليامس في الدقيقة 88، وبعدها بدقيقة قام بضربة مقصية رائعة مسجلاً هدف الفوز لفريقه ومحققاً أولى مفاجآت الموسم الجديد. في جانب آخر، أعلن نادي برشلونة إعارته للبرازيلي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ لموسم مقابل 20 مليون يورو، من دون ذكر تفاصيل أكثر، ما يجعل صفقة البرازيلي نيمار تبتعد كثيراً عن برشلونة.

وتتجه الأنظار اليوم إلى الضلع الثالث لكبار «الليغا»، أتلتيكو مدريد، الذي يواجه خيتافي بعد أن قدم أداء كبيراً في الجولة الحضيرية، وتألق فيها بشكل لافت نجمه البرتغالي فيلكس. وفي بقية المباريات الأخرى يواجه ألافيس ليفانتي، وإسبانيول إشبيلية، وريال بيتيس مع بلد الوليد.

أرقام هداف بلباو أدوريز

■سجل أول هدف في الموسم الجديد، وقد يكون الأجمل على الإطلاق.

■منح بلباو الفوز الأول على برشلونة في آخر 12 مباراة.

■بدأ الموسم الأخير له في الملاعب بهدف جميل وهو في عمر الـ38 سنة.

■أول لاعب في تاريخ «الليغا» يسجل في 15 موسماً متتالياً، بعد ليونيل ميسي.

■ألحق ببرشلونة الخسارة الأولى في المباراة الافتتاحية بعد 10 مواسم.

■سجل هدف الفوز من أول لمسة، بعد أن دخل بديلاً في الدقيقة 89.