عودة محتملة للمهاجم ماندزوكيتش إلى بايرن ميونيخ

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أفادت مصادر إعلامية ألمانية وإيطالية، الخميس، بإمكانية عودة المهاجم الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، الذي يدافع عن الوان فريق يوفنتوس الإيطالي، الى صفوف فريقه السابق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية.

وحذت صحيفة «كيكر» الالمانية حذو نظيرتها الايطالية «غازيتا ديلو سبورت»، بعدما ألمحت إلى عودة محتملة، فكتبت «(مدرب بايرن الكرواتي نيكو) كوفاتش يريده بأي ثمن، من أجل تدعيم موقعه في غرف تبديل الملابس، الأمور باتت جدية».

ودافع المهاجم الكرواتي، وصيف بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 (خسر امام فرنسا 2-4)، عن ألوان بايرن بين عامي 2012 و2014، وقاده لاحراز القاب عدة، من بينها كأس دوري أبطال أوروبا عام 2013، ولقب الدوري المحلي عامي 2013 و2014، وكأس العالم للأندية (2013).

وسبق لماندزوكيتش (33 عاماً) ان لعب تحت اشراف مواطنه كوفاتش، مدرب بايرن الحالي، عندما كان الاخير مدرباً للمنتخب الكرواتي بين عامي 2013 و2015، وخاض مونديال البرازيل عام 2014.

وذكرت مصادر صحافية أخرى إمكانية انتقال البرازيلي الدولي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الاسباني الى صفوف النادي البافاري.

وطالب كوفاتش إدارة بايرن بإجراء المزيد من التعاقدات من اجل تدعيم خط الهجوم، بعد رحيل الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي «الطائر» آريين روبن، فيما غادر الكولومبي خاميس رودريغيز بافاريا للعودة الى ريال مدريد الاسباني بعد انتهاء فترة إعارته.