بيريشيتش ينضم إلى بايرن ميونيخ معاراً من إنتر

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أكد نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة، أمس، تعاقده مع المهاجم الكرواتي إيفان بيريشيتش، من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة عام.

وأفاد المدير الرياضي للنادي البوسني حسن حميدزيتش: «سيساعدنا إيفان على الفور بفضل خبرته الدولية التي اكتسبها على مر السنوات»، وتابع «هو موهوب تقنياً ومرن في الهجوم».

وأضاف: «أنا متأكد أن بيريشيتش سينخرط سريعاً (مع الفريق)، كونه يعرف البوندسليغا و(المدرب الكرواتي) نيكو كوفاتش».

وسبق لبيريشيتش (30 عاماً)، أن خاض غمار الدوري الألماني بين عامي 2011 و2015 عندما دافع عن ألوان فريقي بوروسيا دورتموند الذي توج معه بثنائية الدوري والكأس المحليين عام 2012، وفولفسبورغ الذي توج معه بطلاً للكأس المحلية عام 2015. كما لعب تحت إشراف مواطنه كوفاتش، عندما تسلم الأخير مهمة تدريب المنتخب الوطني بين عامي 2013 و2015.

وأكد وصيف بطل مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده (خسر أمام فرنسا 2-4) عودته إلى «البوندسليغا» عبر بوابة العملاق البافاري، بعدما خضع للفحص الطبي الروتيني في ميونيخ صباح الإثنين.

وقال بيريشيتش «أنا سعيد جداً لعودتي إلى ألمانيا. بايرن هو أحد أكبر الأندية الأوروبية. لا نريد فقط أن نفوز بالدوري والكأس المحليين، بل نريد أيضاً المنافسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا».

في المقابل صرّح قائد بايرن السابق ستيفان إيفنبرغ لقناة «سبورت1»: «لا أعتقد أن بيريشيتش هو حل طارئ، فهو لاعب رائع بإمكانه أن يساعد بايرن فوراً، ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت للتكيف (مع الفريق)».

ووضع بايرن في حساباته بيريشيتش، بعدما تلقت مساعيه للتعاقد مع اللاعب الدولي لوروا سانيه ضربة قوية بعد إصابة الأخير في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى مع ناديه مانشستر سيتي، وابتعاده عن الملاعب ما بين ستة وسبعة أشهر، بعد أن يخضع لعملية جراحية.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية سيدفع بايرن خمسة ملايين يورو (5.6 ملايين دولار) مقابل خدمات بيريشيتش، مع خيار الشراء النهائي مقابل 20 مليوناً في نهاية الموسم الحالي.

ويمتد العقد الحالي لبيريشيتش مع إنتر حتى عام 2022، غير أنه لم يعد يدخل ضمن خطط المدرب الجديد أنتونيو كونتي، الذي تسلم مهامه أخيراً، ما دفعه إلى الرحيل.

وسيحاول الكرواتي تعويض رحيل الفرنسي فرانك ريبيري، والهولندي «الطائر» آريين روبن عن بايرن، وعودة الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز إلى ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء فترة إعارته.

ويبدأ بايرن مهمة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري على أرضه أمام هيرتا برلين في افتتاح مباريات الأسبوع الأول «للبوندسليغا» أمس.

• بايرن ميونيخ سيدفع 5 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات بيريشيتش.

• 30 عاماً عمر النجم الكرواتي بيريشيتش لاعب بروسيا دورتموند الأسبق.