11.2 مليون يورو جائزة بطل كأس ألمانيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس، أن الفريق الذي سيتوج في مايو المقبل بلقب كأس ألمانيا، سيحصل على إجمالي جوائز مالية يزيد على 10 ملايين يورو (11.2 مليون دولار)، وهي أكبر جائزة للفائز في تاريخ المسابقة.

وأضاف الاتحاد أن الفريق الذي سيصل إلى الدور قبل النهائي سيحصد إجمالي 5.5 ملايين يورو، موضحاً أنه يجري رصد الجائزة المالية للدور النهائي بشكل منفصل.

وكان بايرن ميونيخ قد حصل على 4.5 ملايين يورو، إثر فوزه في النهائي على لايبزغ في النسخة الماضية من البطولة، بينما حصل لايبزج على 3.5 ملايين يورو.

وتشهد النسخة المقبلة زيادة في الجوائز المالية لجميع الأدوار، حيث يحصل الخاسر في دور الـ32 على 175 ألف يورو.