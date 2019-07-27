الجمهور يطالب بطرد زيدان بعد "فضيحة" ريال مدريد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

طالب عدد من جماهير ناجدي ريال مدريد برحيل المدير الفني زين الدين زيدان بعد فضيحة الخسارة الكبيرة للفريق ورد فعل عنيف على هزيمة ريال مدريد التاريخية أمام جاره أتلتيكو مدريد، بعد الخسارة الكبيرة بنتيجة 3-7، في مباراة ببطولة كأس الأبطال الودية التحضيرية بالولايات المتحدة، مما مثل صدمة للجماهير قبل بداية الموسم الجديد.

وذكر موقع سكاي نيوز، أن الهزيمة الثقيلة تركت مشجعي الفريق الملكي في حالة غضب شديد، حيث اقترنت بأداء سيئ سمح لأتلتيكو مدريد بالتقدم بنتيجة 6-صفر حتى الدقيقة 59، رغم بدء ريال مدريد اللقاء بتشكيلة أساسية ضمت أيضا الوافد الجديد البلجيكي إيدن هازارد، وبعد انتهاء اللقاء، انتقل سخط الجماهير إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون برحيل زيدان العائد إلى تدريب الفريق قرب نهاية الموسم الماضي.

وكتب أحد المتابعين على "تويتر": "متى سيصبح (ارحل يا زيدان) وسما متداولا؟ إنه يرفض الاعتماد على (غاريث) بيل و(داني) كابايوس و(خاميس) رودريغيز، ويحتفظ بناتشو (رودريغيز) ولوكاس (فاسكيز). ربما أنه ليس جيدا بما يكفي ليقود الفريق".

وشكك آخر في قدرات زيدان، بعد رحيل كريستيانو رونالدو وخروج بيل من حساباته، بينما تنبأ مشجع برحيل زيدان قبل إجازة الكريسماس، وأضاف رابع: "واحد من أسوأ الأيام التي تكون فيها مشجعا لريال مدريد. يؤلمني أنني لم أنم لمشاهدة هذه المباراة في منتصف الليل"، فيما قال أحد المتابعين ساخرا، إن "ريال مدريد ليس بأفضل فريق في مدريد".

وخاض ريال مدريد موسما كارثيا على المستويين المحلي والقاري، حيث ختم الدوري الإسباني في المركز الثالث، بينما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد أياكس أمستردام الهولندي.