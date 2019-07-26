مارادونا يخضع لعملية جراحية في الركبة

المصدر: بوينوس آيرس - أ.ف.ب

خضع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، لعملية جراحية ناجحة في ركبته، بعيادة طبية في بوينوس آيرس، أول من أمس، بحسب ما أعلن محاميه.

وكتب المحامي، ماتياس مورلا، على «تويتر»، في إشارة إلى العملية الناجحة التي خضع لها مارادونا في الركبة اليمنى: «كل شيء سار بشكل مثالي».

وكان قائد ومدرب منتخب الأرجنتين السابق تخلى عن منصبه مدرباً لفريق دورادوس دي سينالوا، من الدرجة الثانية في المكسيك، الشهر الماضي، لظروف صحية، بعد تسعة أشهر فقط من تسلمه مهامه، فيما أعلن مورلا أنه يحتاج إلى إجراء عمليتين جراحيتين في الكتف والركبة.

وتسلم مارادونا (58 عاماً) تدريب الفريق المكسيكي الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في سبتمبر الماضي، خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز الـ13 من 15 في الترتيب. وتمكن النجم الأرجنتيني السابق من قيادة فريقه إلى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، لكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به إلى الدرجة الأولى. وعانى النجم السابق لنابولي الإيطالي، الذي قاد منتخب بلاده للقبه الثاني في نهائيات كأس العالم (المكسيك 1986)، من مشكلات على الصعيدين الصحي والجسدي خلال الأعوام الماضية، أبرزها تعاطي الكوكايين والإدمان، لاسيما بعد ازدياد وزنه بشكل كبير.

وفي ناير، كشفت تقارير صحافية أرجنتينية أن مارادونا أدخل المستشفى وخضع لعملية جراحية لمعالجة نزيف معوي. كما خضع لعملية أخرى في كتفه اليسرى عام 2017 في دبي، عندما كان يشرف على فريق الفجيرة الإماراتي من الدرجة الثانية.

وفي المكسيك، لم يتخلّ النجم الأسطوري عن عادته المثيرة للجدل، لاسيما طباعه الحادة. فهو أعلن، مطلع أبريل، عزمه على مغادرة النادي، لاعتباره أن مجرد حضوره يؤدي إلى قرارات تحكيمية مجحفة بحق فريقه.

وفي ديسمبر الماضي، مُنع من حضور مباريات فريقه من قبل اللجنة التأديبية للدوري المكسيكي، بعدما أقدم على توجيه إهانات للاعبين وأعضاء أحد الأندية المنافسة.

وبعد خسارته للنهائي، قام بإهانة جماهير الفريق المنافس وحاول الاشتباك معهم، كما فرضت عليه اللجنة التأديبية غرامة مالية بعدما أهدى فوز فريقه في إحدى المباريات إلى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وذلك في خضم الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها بلاد الأخير.