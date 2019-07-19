يوفنتوس يظفر بخدمات «أغلى مدافع في العالم»

المصدر: روما - أ.ف.ب

ظفر نادي يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، الخميس، بخدمات مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا، الواعد ماتيس دي ليخت، لمدة خمسة أعوام، وجعله أغلى مدافع في العالم.

بلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو، إضافة إلى 10.5 ملايين يورو مكافآت، ليكون دي ليخت ثالث أغلى لاعب في تاريخ نادي «السيدة العجوز»، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو عام 2018، قادماً من ريال مدريد الإسباني)، والأرجنتيني غونزالو هيغواين (90 مليون يورو عام 2016، قادماً من نابولي).

وبات دي ليخت أغلى مدافع في العالم، بعدما تفوق على مواطنه قائد منتخب هولندا وفريق ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك، الذي انتقل إلى صفوف الأخير قادماً من ساوثمبتون مقابل 84 مليون يورو في يناير 2018.

وأعرب يوفنتوس عن سعادته بالتعاقد مع قائد أياكس أمستردام، مشيداً بمدافعه الجديد «مهارة فنية، قوة بدنية هائلة، رؤية ثاقبة في الملعب، إدارة وديناميكية دفاعية، حس تهديفي، خصوصاً بالرأس».

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن الراتب السنوي لدي ليخت يتجاوز 7.5 ملايين يورو، ويمكن أن يصل إلى 12 مليون يورو مع المكافآت. وفضلاً عن ذلك، فإن الشرط الجزائي يبلغ 150 مليون يورو، اعتبارا من صيف 2021.