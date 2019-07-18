بينهم 3 مصريين.. نهائي أمم أفريقيا بين مدربين وطنيين للمرة الخامسة

المصدر: العين - الإمارات اليوم

حين تصطدم الجزائر بالسنغال في الساعة الحادية عشر من مساء غد، بتوقيت الإمارات على استاد القاهرة الدولي سيكون الباب مفتوحاً لتحديد الملك الجديد لكرة القدم الأفريقية، سيكون هناك علامة تاريخية على الخطوط.

مدرب وطني سيتوج باللقب أياً كانت النتيجة فإما جمال بلماضي "الجزائر" أو أليو سيسيه "السنغال" فهما يتنافسان على اللقب الأغلى في كرة القدم الأفريقية، وسينضم واحد منهم للقائمة التي تضم أبرز المدربين الأفارقة الذين قادوا منتخباتهم للمجد القاري.

عبر 32 نسخة من تاريخ البطولة الأهم في القارة الأفريقية، هذا هو النهائي الخامس فقط الذي يجمع مدربين محليين إفريقيين على رأس الجهاز الفني لطرفي النهائي. في أربعة مناسبات سابقة فقط كان النهائي حواراً إفريقياً خالصاً على صعيد المدربين.

في 1962 حققت المضيفة إثيوبيا بقيادة الأسطورة يدينكاتشو تيسيما لقبها الأول "والوحيد حتى الآن" في كأس الأمم الأفريقية بالفوز على مصر 4-2 في النهائي. وكان يدرب الفراعنة في هذا الوقت الثنائي محمد الجندي وحنفي بسطان.

غانا فازت بنسخة 1965 بالفوز على المضيفة تونس في النهائي 3-2. مدرب النجوم السوداء تشارلز جيامفي حقق لقبه الثاني توالياً في كأس الأمم الأفريقية وقتها بالتغلب على نظيره التونسي مختار بن ناصف في المباراة النهائية.

غاني آخر هو فريد أوسام دودو قاد النجوم السوداء للتتويج بلقب 1978 في ملعبها، بالفوز على أوغندا بقيادة مدربها التاريخي بيتر أوكي 2-0 في النهائي.

وفي 1998 أصبح المصري محمود الجوهري هو أول رجل يحقق لقب كأس الأمم الأفريقية كلاعب "1959" ومدرب. الجوهري قاد الفراعنة للفوز بلقبهم الرابع وقتها في بوركينا فاسو، بالفوز 2-0 في النهائي على جنوب أفريقيا بقيادة الرمز المحلي هناك جومو سونو.

إجمالاً حقق 11 مدرب محلي لقب كأس الأمم الأفريقية 15 مرة في النسخ الـ31 السابقة. الغاني تشارلز جيامفي والمصري حسن شحاتة يملكان رقماً قياسياً بثلاثة ألقاب لكل منهما، فيما كان النيجيري ستيفن كيشي هو آخر مدرب محلي يتوج باللقب في 2013 مساء الجمعة سينضم بلماضي أو سيسيه لهذه القائمة التاريخية.

قائمة المدربين المحليين الذين فازوا بكأس الأمم الأفريقية:

· مراد فهمي (مصر – 1959)

· يدينكاتشو تيسيما (إثيوبيا – 1962)

· تشارلز جيامفي (غانا – 1963، 1965 و1982)

· أدولف بيبانزولو (الكونغو – 1972)

· فريد أوسام دودو (غانا – 1978)

· عبد الحميد كرمالي (الجزائر – 1990)

· يو مارسيال (كوت ديفوار – 1992)

· كلايف باركر (جنوب أفريقيا – 1996)

· محمود الجوهري (مصر – 1998)

· حسن شحاتة (مصر – 2006، 2008 و2010)

· ستيفن كيشي (نيجيريا – 2013)