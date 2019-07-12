الحصاد الإفريقي بالصور.. الجزائر وتونس فخر العرب في المونديال الإفريقي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اكتملت الفرحة العربية في بطولة الأمم الإفريقية عقب فوز منتخب تونس على مدغشقر مفاجأة كأس الأمم في الدور ربع النهائي من البطولة بثلاثية نظيفة ليخالف المنتخب التونسي التوقعات ويصل إلى الدور نصف النهائي لأول مرة منذ عام 2004، وضرب المنتخب التونسي موعداً مع السنغال في قبل نهائي البطولة.

سجل ثلاثية تونس، فرجاني ساس ويوسف المساكني ونعيم السليتي، في الدقائق 52 و60 و93، ليجدد النسور العهد مع المربع الذهبي للمسابقة الأفريقية بعد 15 سنة كاملة، وسيواجه منتخب تونس في نصف النهائي يوم الأحد القادم، المنتخب السنغالي.

بينما سبق نسور قرطاج في التأهل رجال منتخب الجزائر والصعود الصعب على حساب ساحل العاج، ليقابل المنتخب النيجيري، وتأهل المنتخبين العربيين بقوة وروح كبيرة قدمها اللاعبين في المباراتين ليؤكدا أحقيتهم بالتأهل بعدما قدموا نموذجاً في الإصرار، بعد 9 أعوام يعود المنتخب الجزائري من جديد للظهور في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية، بعدما فاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح (4-2)، في البطولة التي تستضيفها مصر حاليًا حتى 19 يوليو / تموز الجاري.



المنتخب الجزائري الذي تأهل أخر مرة إلى هذا الدور كان في بطولة 2010 التي أقيمت بأنجولا، حيث خرج على يد حامل لقب البطولة آنذاك المنتخب المصري برباعية نظيفة.