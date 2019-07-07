«راقصو السامبا» يبحثون عن لقب طال انتظاره عبر بوابة بيرو

المصدر: ريو دي جانيرو - د.ب.أ

بعد خمسة أعوام من الصدمة الكبيرة التي تلقاها بالهزيمة الكارثية 1 - 7 أمام ألمانيا في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، تبدو الفرصة سانحة أمام المنتخب البرازيلي لكرة القدم أكثر من أي وقت آخر لتعويض وإسعاد جماهيره بلقب طال انتظاره.

ويسدل المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) الستار اليوم على فعاليات النسخة الـ46 من بطولات كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)، التي تستضيفها بلاده، بمواجهة منتخب بيرو في المباراة النهائية للبطولة على استاد «ماراكانا» العريق في ريو دي جانيرو.

وأصبح المنتخب البرازيلي قاب قوسين أو أدنى من الفوز بأول لقب له في البطولات الكبيرة منذ 12 عاماً، حيث كان آخر لقب أحرزه الفريق هو لقب كوبا أميركا 2007.

لكن الفريق يتطلع إلى نهاية سعيدة هذه المرة بعدما اجتاز الاختبار الأصعب عندما تغلب على غريمه التقليدي المنتخب الأرجنتيني 2 - صفر في الدور قبل النهائي على استاد «مينيراو» في بيلو هوريزونتي وهو الاستاد نفسه الذي خسر عليه أمام المنتخب الألماني في مونديال 2014.

ولم تستقبل شباك السامبا أي هدف حتى الآن وهو ما قد يستمر في المباراة النهائية، إذا نجح الفريق في التعامل مع المباراة بالطريقة نفسها التي تعامل بها مع مباراته أمام منتخب بيرو بالذات في مجموعته بالدور الأول، والتي انتهت بفوز السامبا 5 - صفر.

ويمتلك المنتخب البرازيلي العديد من الأسلحة التي تعزّز فرصه في الفوز خلال مباراة الغد والتتويج باللقب، حيث يحظى الفريق بمساندة الأرض والجماهير، إضافة لاكتمال صفوفه بشكل كبير حيث يفتقد فقط اللاعب ويليان الذي استدعي إلى قائمة الفريق لهذه البطولة في اللحظة الأخيرة بديلاً لنيمار بسبب إصابة الأخير.

ويعتمد هجوم السامبا بشكل كبير على الثنائي المكون من غابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وروبرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي.

وتعاون اللاعبان بشكل رائع في تسجيل هدفي الفريق أمام الأرجنتين، حيث صنع كل منهما هدفاً للآخر. كما لعب داني ألفيش قائد الفريق دوراً بارزاً في الفوز على التانغو الأرجنتيني. كما يدعم التاريخ المنتخب البرازيلي قبل مباراة اليوم، حيث يخوض الفريق النهائي للمرة الخامسة في خمس نسخ استضافها على ملعبه، وكان الفريق فاز باللقب في كل من المرات الأربع السابقة لتكون نصف عدد الألقاب الثمانية التي فاز بها في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وفي المقابل، يخوض منتخب بيرو المباراة النهائية لكوبا أميركا للمرة الثالثة في تاريخه، وهي الأولى منذ 1975 علماً بأنه توّج باللقب في 1975 بالفوز على كولومبيا في النهائي، فيما جاء فوزه الآخر باللقب في 1939 عندما أقيمت البطولة بنظام دوري بين جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

تيتي باقٍ في قيادة البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن المدرب تيتي سيستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الأول، بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم أمام منتخب بيرو في نهائي كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2019). وذكر الاتحاد في بيان: «الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعبر عن ثقته في عمل الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة المدير الفني تيتي، ونؤكد أن هذه العلاقة ستستمر».

وكانت شائعات قد أثيرت حول إمكانية أن يرحل تيتي (58 عاماً) طواعية عن منتخب السامبا، الذي يتولى تدريبه منذ ثلاث سنوات.

وأعرب لاعبون في المنتخب البرازيلي عن أملهم في بقاء تيتي مع السامبا، وصرح اللاعب ماركينيوس قائلاً: «هو مدرب حقق نتائج جيدة، كما أنه يحظى بحب وثقة الفريق»، وقال زميله كاسيميرو: «الأرقام تتحدث عن نفسها، ولابد من احترام تيتي فهو الفائز».