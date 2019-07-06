فنانة مصرية تهدد بالتوجه إلى استاد القاهرة بالمايوه بسبب "تذكرتي"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

هددت الفنانة المصرية سما المصري بالتوجه إلى استاد القاهرة الدولي مرتدية "المايوه" إذا لم يتم توفير تذكرة مباراة المنتخب المصري أمام جنوب أفريقيا في دور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا الحالية.

وقالت في حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: "منذ أمس وأنا أسعى للحصول على تذكرة المباراة عبر حساب تذكرتي، وفي كل مرة أتلقى رسالة بأن التذاكر قد نفذت.. وكل شخص أسأله يؤكد لي أن تلك الرسالة تظهر لكل

من يطلب تذكرة المباراة".

وأضافت: إذا لم أحصل على تذكرة المباراة سأتوجه إلى الاستاد بالمايوه ولست مسؤولة أمام اتحاد الكرة ووزارة الرياضة المصرية إذا تركت الجماهير المباراة وجلست إلى جانبي.. يا ناس المدرجات من دوني ملهاش أي لازمة والجمهور قلبه هايتقطع لو أنا ماروحتش المدرجات ..عايزة تذكرة يا ناس"