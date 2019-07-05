خبر مفرح للمنتخب المصري قبل مواجهة جنوب أفريقيا في ثمن نهائي إفريقيا

المصدر: جوني جبور-دبي

أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بياناً رسمياً بأسماء اللاعبين الذين سيتم إيقافهم في دور الثمن نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حالياً في جمهورية مصر العربية، والممتدة حتى 19 الشهر الجاري،

وتضمن قائمة اللاعبين الموقوفين نجم خط الوسط منتخب جنوب أفريقيا ثيمبا زوراني الذي سيغيب عن منتخب بلاده في لقاءه المنتظر أمام أصحاب الضيافة المنتخب المصري غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي.

ويعد زوراني أحد أهم اللاعبين في تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا، في ظل الاعتماد عليه بشكل كبير على صعيد خط الوسط، ليمثل غيابه صدمة قوية للجهاز الفني للمنتخب الجنوب أفريقي قبيل مواجهة الفراعنة.

وجاء في بيان الاتحاد الأفريقي، أنه وبالاستناد مع المادة 42.2 من اللائحة التي نصت أنه ومع نهاية المرحلة الأولى من البطولة النهائية (مرحلة المجموعات)، فإن كل الإنذارات المستقبلة يتم إلغاؤها لبقية مباريات البطولة، باستثناء اللاعب الذي حصل على إنذارين في دوري المجموعات فأنه سيتم إيقافه لمباراة واحدة.

ووفقاً لبيان الاتحاد الأفريقي، سيغيب عن مباريات الدور الثمن نهائي، كل من لاعب منتخب بنين ستيف مونيه، ولاعب منتخب مدغشقر ماريو إيلايماهاريترا، والجنوب أفريقي ثيمبا زوراني، خصوصاً أن بنين ستواجه المغرب في افتتاح الدور الـ 16، على أن تتبع يوم السبت بلقاء المنتخبين المصري والجنوب أفريقي، قبل أن تواجه مدغشقر مساء الأحد منتخب جمهورية الكونغو.