محمد صلاح “طفل متواضع”.. يكافح من أجل الفوز بالكرة الذهبية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اشاد مدرب منتخب مصر، المكسيكي خافيير أغيري، بلاعب المنتخب المصري محمد صلاح، مؤكداً أن لاعب ليفربول لا يزال يكافح من أجل الفوز بالكرة الذهبية مشيراً إلى الدور الكبير الذي يقوم به اللاعب مع المنتخب المصري واللاعبين خلال البطولة الحالية.

وقال المدرب المكسيكي أغيري، خلال حوار مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "صلاح طفل متواضع للغاية ولاعب غير عادي ويمتلك شخصية لطيفة مع زملائه في المنتخب"، وأضاف في اللقاء الذي نشره موقع فيلجول، المصري: "أراه حتى الآن يناضل ويكافح بقوة من أجل الفوز بالكرة الذهبية، ولم لا وهو فائز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وإذا استطاع قيادة منتخب مصر للحصول على كأس أمم إفريقيا لن يستطيع أحد إبعاد الكرة الذهبية عن صلاح".

وانتقل المدرب المكسيكي للحديث عن تجربته التدريبية في أمم إفريقيا قائلا: "بطولة إفريقيا قوية وتضم 24 منتخبا وجميعم رائعون ويمتلكون إمكانيات بدنية عالية ويتمتعون أيضا بالانضباط"، وأكمل "البطولة تضم لاعبين مميزين والجميع بها يسعى لتحقيق الفوز ولن يستسلموا للخسارة بسهولة”، وتأهل محمد صلاح مع منتخب مصر لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019، ويستعد حاليا لمواجهة جنوب إفريقيا.

يذكر أن محمد صلاح فاز في الموسم الماضي مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا وسجل في النهائي أمام توتنام، كذلك حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بالاشتراك مع الثنائي بيير إيمريك أوباميانج وساديو ماني.