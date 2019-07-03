ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين

المصدر: بيلو هوريزونتي- أ ف ب

محا منتخب البرازيل كابوس خسارته التاريخية أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي مونديال 2014 على أرضه، ببلوغه المباراة النهائية لكوبا اميركا التي يستضيفها بفوزه على غريمه التقليدي نظيره الارجنتيني 2-صفر في بيلو هوريزونتي.

وسجل غابريال جيزوس (19) وروبرتو فيرمينيو (71) الهدفين.

وتلتقي البرازيل التي تسعى الى احراز لقبها القاري التاسع، في المباراة النهائية الاحد المقبل الفائز في نصف النهائي الآخر بين تشيلي والبيرو المقرر مساء الاربعاء بتوقيت البرازيل.

في المقابل، شكلت البطولة القارية فشلا جديدا لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي الذي لم ينجح في قيادة منتخب بلاده الى أي لقب حتى الآن في مسيرته علما بان منتخب التانغو كان يبحث عن لقب أول له في البطولة منذ تتويجه الأخير عام 1993.

لكنه يملك فرصة التعويض عندما تستضيف بلاده وكولومبيا النسخة التالية العام المقبل.

وأجرى مدرب البرازيل تيتي تغييرين بعودة كاسيميرو الى التشكيلة الاساسية بعد ان غاب عن مباراة البارغواي بداعي الايقاف وزج بأليكس ساندرو بدلا من فيليبي لويز في مركز الظهير الأيسر.

وحاول المنتخب البرازيلي فرض ايقاعه في مطلع المباراة وعلى الرغم من نسبة استحواذ كبيرة على الكرة فانه لم يهدد مرمى الحارس الارجنتيني فرانكو ارماني.

ونجح المنتخب البرازيلي في افتتاح التسجيل بعد ان انتزع قائدها داني الفيش الكرة في منتصف الملعب وتخلص من مدافعين ببراعة ومرر كرة ماكرة على الجهة اليمنى باتجاه فيرمينيو الذي تابعها عرضية باتجاه غابريال جيزوس المتربص امام المرمى فسددها الاخير في سقف الشبكة (19).

وفي مطلع الشوط الثاني حل جناح تشلسي الانجليزي ويليان بدلا من ايفرتون غير الموفق. واستهل المنتخب الارجنتيني الشوط الثاني بتسديدة على الطاير من مارتينيز لكن بيكر كان لها بالمرصاد (50).

ومن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة الى ميسي داخل المنطقة فاطلقها قوة ارتطمت بالقائم الأيمن (58) ثم عادت اليه مررها امام باب المرمى من دون ان تجد من يتابعها.

وحسم المنتخب البرازيلي النتيجة في صالحه عندما قاد جيزوس هجمة مرتدة سريعة وراوغ مدافعين قبل ان يمرر كرة متقنة لفيرمينيو ليتابعها الأخير في الشباك الخالية من مسافة قريبة (71).

ورمى المنتخب الارجنتيني بكل ثقله في الدقائق العشرين الاخيرة في محاول لتعديل النتيجة، لكن المنتخب البرازيلي الذي لم يدخل شباكه اي هدف في البطولة حتى الان نجح في ابعاد الخطورة عن مرماه.