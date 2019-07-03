ميسي عقب الهزيمة: الحكم كان منحازاً للبرازيل.. وإليكم الدليل

المصدر: بيلو هوريزونتي - د ب أ

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غضبا شديدا عقب هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره البرازيلي صفر/ 2 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش) في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية 2019 لكرة القدم، كوبا أميركا، موجها انتقادات حادة للحكم الإكوادوري رودي زامبرانو الذي أدار المباراة.

وقال ميسي إن الحكم انحاز للمنتخب البرازيلي ومنحه الأفضلية من خلال قراراته، مضيفا أن البرازيل، التي تستضيف البطولة الحالية، تتحكم بشكل كبير في اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول).

وأشار ميسي إلى أن البطولة الحالية شهدت احتساب العديد من ضربات الجزاء، لكن الحكم لم يلجأ في المباراة أمام البرازيل إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في أكثر من خطأ واضح كان من الممكن أن يغير مسار المباراة، مدعيا أن الحكم منح الأفضلية للبرازيل طوال المباراة.

ولم يتردد ميسي في الحديث عن احتمالية المحاباة لمنتخب البلد المستضيف للبطولة، قائلا إن "البرازيل تحتضن البطولة الحالية كما أنها تتحكم كثيرا في الكونميبول في الوقت الحالي، وهو أمر معقد، هذا ليس عذرا لأننا قدمنا عملا جيدا للغاية، ولكن علينا أيضا أن نقول ما حدث، هذه حقيقة وهي تؤلمني في ظل ما قدمناه من عمل جيد."

ونقل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن ميسي قوله "أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة وبذلنا جهدا كبيرا، ولم يكن المنافس أفضل منا"، مكررا أن المنتخب الأرجنتيني كان يستحق أكثر من ضربة جزاء "واضحة" لكن الحكم لم يلجأ إلى نظام فار