مدرب الجزائر: ما حققناه لن أقارنه بجيل 1990

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، أن الطريق للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، لايزال طويلاً، ومن الضروري استثمار المكاسب التي حققها فريقه حتى الآن.

وأنهى المنتخب الجزائري الدور الأول بالفوز 3/‏‏صفر على تنزانيا محققاً العلامة الكاملة، ليكرر إنجاز دورة 1990 التي توّجت بها الجزائر على أرضها.

وقال بلماضي، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «حققنا إنجازاً كبيراً بفوزنا في المباريات الثلاث.. هذا شيء جيد لنا. أمام تنزانيا لعبنا بتشكيلة جديدة مختلفة تماماً عن تلك التي لعبنا بها أمام كينيا والسنغال.. أنا سعيد جداً كمدرب لأداء اللاعبين، وبالأهداف التي سجلناها في مرمى تنزانيا».

وأضاف: «ما حققناه لن أقارنه بما حققه جيل 1990، الذي توّج باللقب الإفريقي. لم نفز إلا في مبارياتنا الثلاث. المشوار أكثر من إيجابي، لكن الطريق لايزال طويلاً، إذا كنا نستهدف لقب البطولة».

وتابع: «هناك مكاسب حصلنا عليها من فوزنا بمبارياتنا الأولى في البطولة. سأركز على الجانب السيكولوجي لبقية المباريات. التحضير الذي بدأناه منذ مطلع يونيو الماضي أكد أننا لم نكن على خطأ».

ورشح بلماضي منتخبي مصر والسنغال للمنافسة على اللقب، لكنه حذّر من مفاجآت الأدوار الإقصائية.

وأشار إلى أن ياسين براهيمي، لاعب بورتو البرتغالي، يعاني مشكلات صحية، ما يفسر غيابه عن مباراتي السنغال وتنزانيا.

والتحق المنتخبان الجزائري والمغربي بنظيرهما المصري، بإنهاء دور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية في كرة القدم بالعلامة الكاملة والشباك النظيفة، مع انتهاء منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعتين الثالثة والرابعة، اليوم، كما أكدت السنغال بلوغها ثمن النهائي.

من جهته، أكد المدير الفني لمنتخب تنزانيا، النيجيري إمانويل أمونيكي، أن الفريق عليه أن يفخر بمشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وخرجت تنزانيا من الدور الأول للبطولة بعد خسارتها أمام السنغال صفر-2، وكينيا 2-3، ثم الجزائرصفر-3، أول من أمس، في ختام مشوارها بالدور الأول، لتتذيل المجموعة الثالثة.

وصرح أمونيكي: «لعبنا اليوم مباراتنا الأخيرة في الكان، سنعود إلى تنزانيا وعلينا الاستثمار في هذه الخبرة، يتعين حصر المجالات التي يمكن فيها تطوير كفاءات اللاعبين».

وأضاف: «كان شرف لنا أن نلعب هذه البطولة، المهم هو أن نعمل على الاستفادة من هذه الخبرة، حتى نكون قادرين على المنافسة مستقبلاً».

وأوضح أمونيكي: «إن سبب خسارة تنزانيا أمام الجزائر يعود إلى الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون، بسبب نقص الخبرة أمام فريق قوي جداً». معترفاً بأن أداء الفريق في الشوط الأول كان ضعيفاً قبل أن يتحسن في الشوط الثاني.