محرز يوضح سبب تراجع مستواه مع "محاربي الصحراء"

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد لاعب وسط المنتخب الجزائري رياض محرز، أن التأهل لدور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا أمر ضروري خاصة وأن فريقه يسعى للفوز بلقب هذه النسخة من البطولة.

وقال محرز إن المدير الفني جمال بلماضي من المدربين المتميزين الذي تولوا تدريب الجزائر، وأضاف: "نعمل جميعاً على قلب رجل واحد، وجميع المنظومة لديها الرغبة في إسعاد الشعب الجزائري".

ونفى محرز ما يتردد عن عدم لعبه مع المنتخب الجزائري بنفس المستوى الفني الذي يكون مع مانشستر سيتي مؤكداً: "أنا جزء من المنظومة والفريق وهناك اختلاف كبير بين الكرة الأوروبية والكرة الأفريقية، من الطبيعي أن يحدث خلل في الأداء لكنني أبذل قصارى جهدي مع المنتخب الجزائري مثلما أفعل مع الفريق الإنجليزي".

وتابع: "الفوز على السنغال كان مهماً، وأعطانا دفعة قوية من أجل مواصلة هذا الأداء وتواجد الجمهور الجزائري في المدرجات كان له مفعول السحر في تحقيق الفوز".