الحصاد الإفريقي.. يوم “عقيم” 270 دقيقة بلا هدف

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ختام الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية 2019 جاء سيء بشكل كبير جداً بعدما أنتهت المباريات الثلاثة في المجموعتين الخامسة والسادسة بالتعادل السلبي، أي أن الجمهور الذي شاهد مباريات اليوم ظل 270 دقيقة دون أن تهتز شباك أي من المنتخبات الحاضرة خاصة عندما نتحدث عن مواجهة بحجم الكاميرون حامل اللقب مع النجوم السوداء المنتخب الغاني.

تعادل تاريخي

قد يكون التعادل الوحيد الذي سيكون له قيمة هو تعادل موريتانيا اليوم وحصولها على أول نقطة في أول مشاركة إفريقية لها في بطولات القارة السمراء، تعادل منتخب موريتانيا مع نظيره الأنجولي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية على استاد السويس الجديد. التعادل هو السلبي الأول في البطولة، التعادل رفع رصيد أنجولا للنقطة الثانية في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف تونس صاحبة الركز الثاني، فيما ارتفع رصيد موريتانيا للنقطة الأولى في المركز الرابع.

ويلتقي المنتخب الموريتانيا في الجولة الثالثة مع منتخب تونس في قمة عربية يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي منتخب أنجولا مع مالي.

النجوم السوداء في خطر

سقط النجوم السوداء في فخ التعادل للمرة الثانية في دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا، وصار موقفهم صعبا للغاية في البطولة، غانا تعادلت مع الكاميرون حامل اللقب 0-0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، بعد أن تعادل النجوم السوداء 2-2 ضد بنين في الجولة الأولى، وفاز الكاميرونيون على غينيا بيساو 2-0، غانا حصدت نقطتها الثانية، أما الكاميرون فأصبح لديها 4 نقاط قبل مواجهة بنين وغينيا بيساو المتممة للجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

مباراة في الظل

استكمالا ليوم خالي من الأهداف أو المتعة، انتهت أيضا مباراة بنين مع غينيا بيساو سلبيا، تعادل بدون أهداف على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من كأس الأمم الإفريقية، التعادل رفع رصيد بنين للنقطة الثانية في المركز الثاني بترتيب المجموعة السادسة، فيما ارتفع رصيد غينيا بيساو لنقطة وحيدة في المركز الرابع، ويلتقي منتخب بنين في الجولة الثالثة والأخيرة مع الكاميرون يوم الثلاثاء المقبل، في حين تلعب غينيا بيساو مع غانا في نفس التوقيت على استاد السويس، مباراة ضعيفة وفقيرة فنياً من المنتخبين