أمرابط: فوزنا على «الأفيال» مستحق

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد أفضل لاعب في مباراة المغرب وساحل العاج، نور الدين أمرابط، أن «فوزنا على ساحل العاج مستحق، بالنظر إلى ما قدمناه في المباراة». وتابع في تصريحات صحافية: «اللقاء كان قوياً وصعباً، بالنظر إلى سُمعة المنتخبين وتاريخهما وقدرات لاعبي المنافس».

وتغلب المغرب على ساحل العاج بهدف يوسف النصيري، بعد تمريرة ساحرة من امرابط، الذي تخطى أكثر من لاعب، وهيأها للنصيري في واحد من أجمل أهداف بطولة كأس إفريقيا المقامة في مصر حتى الآن. وقال أمرابط: «المغرب استحق الفوز بعد إيجاد فرص أكثر من نظيره الإيفواري، وأحرز هدفاً وأهدر ثلاثة على الأقل، بينما اعتمد (الأفيال) على الكرات الطويلة».

وأعرب أمبرابط عن فخره بفوزه برجل المباراة، لكنه قال: «إن زملاءه يستحقون ذلك».