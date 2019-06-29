الحصاد الإفريقي.. تأهل مستحق للمغرب وخيبه تونسية جديدة وأزمات الفراعنة مستمرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أسدل الستار على اليوم الثامن من بطولة كأس الإمم الإفريقية، اسبوع بالكمال قضاها عشاق الكرة السمراء في مصر بتواجد 24 منتخباً يتنافسون على اللقب الغالي، يوم جديد للكرة العربية في المونديال الإفريقي شهد فرح ودموع وأزمات بين ثلاثة منتخبات منها منتخبين تواجدا في المستطيل الأخضر والثالث أكتفى بالتدريبات ولكنه كان أيضاً حديث البطولة وهو المنتخب المصري.

فوز مستحق للمغرب

تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بفوزه على نظيره الإيفواري 1-صفر، الجمعة، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات المجوعة الرابعة، هدف "أسود الأطلس" حمل توقيع يوسف النصيري في الدقيقة 23، ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي لينفرد بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام كوت ديفوار، الفوز بمفرده لا يكفي ولكن قدم المنتخب المغربي في مباراته الثانية أداء مقنع إلى حد ما وأفضل بكثير من مباراته الأولى التي لم يقدم فيها شي غير النقاط الثلاثة.

تعادل مخيب

واصل المنتخب التونسي نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل أمام نظيره المالي 1-1، الجمعة، على استاد السويس الجديد في الجولة الـ2 من منافسات المجموعة الـ5 ضمن كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر، وهو التعادل الـ2 تواليا لتونس بعد الأول أمام أنغولا بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى، فيما عززت مالي صدارتها برصيد 4 نقاط بعد فوزها على موريتانا 4-1، وخلافا لمباراته الأولى أمام أنغولا، ظهر المنتخب التونسي بمستوى أفضل أمام مالي وكان يستحق النقاط الـ3 لأنه كان الأفضل والأكثر خلقا للفرص الحقيقية للتسجيل، فيما اكتفى المنتخب المالي بالدفاع ولم يبادر إلى الهجوم.

جنوب إفريقيا تشعل الصراع

نجح منتخب جنوب إفريقيا في تحقيق فوز ثمين على منتخب ناميبيا بهدف دون مقابل ليعزز من حظوظة في البلوغ إلى الدور القادم بعدما وصل إلى النقطة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

الأزمات مستمرة

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها هذا الكم من المشاكل مع المنتخب المصري في بطولة واحدة، أزمات ومشاكل قد تأثر على مشوار الفريق بالبطولة بالتأكيد، وقد بدأ اليوم اتحاد الكرة بالعفو عن عمرو وردة، الذي كان قد قرر معاقبته، كما تأزم الموقف مع محمد صلاح، بسبب تصريح صحافي لم يصدر عنه، وأخيراً إصابة الحارس الثاني والبديل محمد جنش، ليكمل المنتخب البطولة بحارسين فقط.