بالصور.. مصر تهزم الكونغو بالنكهة الإنجليزية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

ضمن المنتخب المنتخب المصري الصعود إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس الإمم الإفريقية المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، عقب فوزه على منتخب الكونغو بهدفين دون مقابل ليتصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط منفرداً عقب تعادل زيمبابوي وأوغندا بهدف لكلاً منهما، ويبتعد المنتخب المصري بفارق نقطتين عن المنتخب الأوغندي الوصيف برصيد 4 نقاط.

ويدين المنتخب المصري لفوزه اليوم إلى نجمي الكرة الإنجليزية الأول هو هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول محمد صلاح، الذي أحرز الهدف الثاني في المباراة ليستعيد بريقه بمهارة رائعة، بينما أحرز الهدف الأول قائد الفراعنة ولاعب أستون فيلا العائد حديثاً للدوري الإنجليزي أحمد المحمدي، وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري قد أحتفل باللاعبين في بداية المعسكر عقب نجاح الأول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وصعود المحمدي إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى.

وسيخوض المنتخب المصري المباراة الأخيرة أمام منتخب أوغندا لضمان صدارة المجموعة الأولى حتى يضمن خوض الدور ربع النهائي في استاد القاهرة الدولي كمتصدر للمجموعة الأولى.