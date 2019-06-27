الجزائريون متخوفون من الحكم الزامبي سيكازوي

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

عيّنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الزامبي جاني سيكازوي، لإدارة مباراة الجزائر والسنغال، المقررة اليوم في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وأثار القرار تحفظ وتخوّف الجزائريين من سيكازوي.

واختار «كاف» كلاً من السوداني وليد أحمد علي، والإريتري تاسفاجواجيس بيري، لمساعدة سيكازوي، فيما عين ألبرت كامي من سيشل حكماً رابعاً. ويعود تخوف الجزائريين من الحكم الزامبي بسبب إدارته لمباراة مثيرة للجدل للجزائر في تصفيات مونديال 2014 أمام بوركينافاسو وخسروها 3-2، بعد احتساب الحكم ركلتين للبوركينابيين، ما اعتبره الجزائريون ضرباً من الخيال.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي سبق وأوقف سيكازوي (40 عاماً)، على خلفية الأخطاء التي ارتكبها في مباراة الترجي التونسي مع فريق أول أغسطس في نصف نهائي 2018 من مسابقة أبطال إفريقيا، قبل أن يرفع عنه العقوبة أخيراً.