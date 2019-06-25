فوز الأفيال وخيبة نسور قرطاج في حصاد اليوم الإفريقي الرابع

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهد اليوم الرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية أكبر انتصار في البطولة حتى الأن حققه المنتخب المالي في أخر مباريات اليوم الذي شهد أيضاً واحدة من أقوى المباريات التي جمعت ساحل العاج وجنوب إفريقيا، كما رفض المنتخب التونسي استمرار سيناريو الفوز العربي الذي تحقق في الأيام الثلاثة الماضية وحقق التعادل الإيجابي ولم يظهر في مستواه، ونلقي الضوء في التقرير التالي على حصاد اليوم الرابع.

فوز تاريخي

حقق منتخب ساحل العاج ما فشل في فعله طوال تاريخه، وانتصر أخيرا على جنوب إفريقيا، ساحل العاج هزمت جنوب إفريقيا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، في كأس الأمم الإفريقية 2019، هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة جوناثان كودجيا مهاجم أستون فيلا، في الشوط الثاني من المباراة، لترفع كوت ديفوار رصيدها إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع المغرب في كل شيء، فيما يظل رصيد جنوب إفريقيا خاليا من النقاط بالتساوي مع ناميبيا.

توقف عربي

فرضت أنغولا التعادل (1-1) على تونس، في مباراة المنتخبين الافتتاحية بالمجموعة الخامسة، لحساب كأس الأمم الإفريقية 2019، على ملعب السويس اليوم الاثنين، منذ تتويج تونس بكأس أمم إفريقيا 2004 شارك نسور قرطاج في البطولة ثماني مرات ولكنهم فشلوا في تحقيق الفوز في مباراتهم الافتتاحية في خمس مناسبات، ومنذ 2013 لم يحقق الفريق الانتصار في مباراته الافتتاحية بالبطولة واستمرت العقدة ضد أنجولا، وبذلك يرفض المنتخب التونسي مواصلة الانتصارات العربية والتي كانت قد حققتها مصر والمغرب والجزائر من قبل.

الفوز الأكبر

لم يجد المنتخب المالي أي صعوبة في تحقيق الفوز على المنتخب الموريتاني بنتيجة 4-1، وظهور أول غير جيد، لكن يشكرون عليه حيث تلقى منتخب موريتانيا خسارة كبيرة أمام مالي في الظهور الأول تاريخياً في أمم إفريقيا.

ورغم الخسارة إلا أن المنتخب الموريتاني سجل أول أهدافه في بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ، في أول ظهور له بالبطولة القارية، وأحرز الحسين العيد لاعب موريتانيا، هدفًا لمنتخب المرابطون بعد مرور 71 دقيقة من عمر لقاء مالي بالجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

21

هدفاً في البطولة حتى الأن حيث أقيمت 10 مباريات انتهت منها ثمان مباريات بالفوز وتعادلين وكانت النتيجة الأكبر اليوم في مباراة مالي وموريتانيا وشهدت تسجيل 5 أهداف.