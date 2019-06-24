رئيس اتحاد الكرة الجزائري يتدخل لحل أزمة المشجعين مع التذاكر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

تدخل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خيرالدين زطشي، لحل أزمة المشجعين الجزائريين الذين لم يحصلوا على التصريح الخاص بالمشجعين «فان آي دي»، الذي يمكنهم من الدخول للملعب ومتابعة مباريات منتخب بلادهم في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً بمصر.

وذكر اتحاد الكرة الجزائري، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن زطشي تدخل لتمكين المشجعين الجزائريين الذين لم يحصلوا بعد على التصاريح من متابعة مباراة المنتخبين الجزائري والكيني على ملعب 30 يونيو (الدفاع الجوي)، شريطة حيازتهم تذكرة المباراة وجواز السفر.

وأوضح الاتحاد الجزائري أن الإجراء المذكور يخص مباراة كينيا فقط، مشيراً إلى أن الجماهير ستكون ملزمة باستخراج التصاريح في بقية اللقاءات.

ووجد الكثير من المشجعين صعوبة في استخراج التصريح، ما جعل البعض يطالب بمراجعة هذه الطريقة لتسهيل المهمة أمام الراغبين في متابعة مباريات البطولة، خصوصاً في ظل العزوف الجماهيري الذي ألقى بظلاله على بداية البطولة.