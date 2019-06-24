تطورات واقعة التحرش في المنتخب المصري وتصرف غريب من عمرو وردة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نفى مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة، كل ما يُقال عن سحب الجهاز الفني لهواتف لاعبي المنتخب المصري عقب الواقعة التي كانت قد عكرت صفو الاستعدادات للمباراة الثانية في بطولة أمم إفريقيا مشيراً إلى أنه ليس صحيحاً على الإطلاق ما يتردد في هذا الموضوع، مؤكداً أن الواقعة قد أغلقت تماماً مع اللاعبين،

ومن جانب أخر وفي تصرف مفاجئ وتوقيت غريب، أقدم عمرو مدحت وردة لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، والمحترف في نادي "أتروميتوس" اليوناني، على غلق حسابه الشخصي على الإنستغرام.

تزامن غلق الحساب مع تردد أقاويل حول دخول مجموعة من لاعبي المنتخب أبرزهم "وردة"، في دردشة مع فتاة مصرية تدعي "ميريهان"، اتهمت عددا من لاعبي المنتخب بالدخول معها في دردشة على موقع الإنستغرام، بعد نشرها عدد من صورها.

ثم قام اللاعب بفتح حساب جديد على نفس موقع التواصل الإجتماعي وحرص على توجيه رسالة إلى جمهوره نفى من خلال ما حدث وأنه لم ينكر أن ما حدث كان من حسابه ولكن وكيل أعماله هو المسئول عن السوشيال ميديا، كما كتب اللاعب على حسابه الجديد في الأستوري “علشان نخلص من الموضوع ده بكرة هجيب تقرير من الإنستغرام، ان البعت الرسالة كان بالفعل من حسابي الرسمي ولكن ليس من هاتفه الخاص، ولا من أي مكان أنا فتحت منه قبل كده، ولا من أي هاتف تم إدخال عليه الحساب، وبكده أثبت أن الحساب كان بالفعل متهكر وعشان كده قفلته لما كلمت الانستغرام، وياريت الناس تعمل شير للكلام ده والحساب بتاعي الوحيد على الانستا الرسمي، وشكرا”.

وحرص اللاعب على نشر رسائل الدعم من جمهور ومحبيه على الأستوري الخاص به والتي تطالبه بعدم النظر إلى هذه الأمور والتركيز مع المنتخب المصري فقط، وأوضحوا ان من قامت بذلك كان هدفها الشهرة على حساب اللاعب الدولي المصري.