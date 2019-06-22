لاعبو الكاميرون يرفضون المشاركة بسبب 30 ألف يورو

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت وسائل إعلام كاميرونية وإفريقية، أمس، أن لاعبي المنتخب الكاميروني قرروا الإضراب، احتجاجاً على عدم حصولهم على مكافأة المشاركة في الحدث الإفريقي، والبالغة 30 ألف يورو لكل لاعب.

وذكر «فوت ميركاتو» و«بي إف إم تي في»، وغيرهما، أن عدداً من اللاعبين يهددون بعدم المشاركة في البطولة ما لم يتسلموا مستحقاتهم كاملة. وتبين أيضاً أن النجم الكاميروني التاريخي صامويل إيتو، الذي كان يتدخل في مرات سابقة لحل أزمات كهذه، دائماً تظهر قبل انطلاق البطولات الكبرى سواء في إفريقيا أو على مستوى كأس العالم، لم يبدِ اهتماماً بالوساطة بين اللاعبين والاتحاد الكاميروني، والتي كانت تنتهي في مناسبات سابقة بتكفل اللاعب نفسه بدفع تلك المستحقات. وظهرت المشكلة قبل ساعات من رحلة المنتخب الكاميروني إلى مصر، أول من أمس، حيث اشترط خمسة لاعبين أن يحصلوا على إيصال رسمي يؤكد تحويل المستحقات المتفقة عليها إلى حساباتهم البنكية، وعلى رأس اللاعبين المطالبين بذلك إريك موتينغ، لاعب سان جرمان الفرنسي. وحتى صباح أمس كان اللاعبون ما يزالون رافضين للسفر، قائلين إنهم دفعوا ثمن التذاكر إلى مصر من مالهم الخاص.

في المقابل أكد الاتحاد الكاميروني تحويل المستحقات، لكن اللاعبين ينفون ذلك، لكن الأزمة اقتربت من الحل بحسب وسائل إعلام كاميرونية.

يذكر أن تلعب حالياً في المجموعة السادسة مع بنين وغانا وغينيا بيساو، وستكون مباراتها الأولى أمام غينيا بيساو الثلاثاء المقبل.

• اللاعبون اشترطوا تحويل مستحقاتهم إلى حساباتهم البنكية، قبل السفر إلى مصر.