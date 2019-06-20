اجتماعات سرية في "فيفا" لحرمان قطر من مونديال 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة الصن البريطانية في عددها امس ان الاتحاد الدولي لكرة القدم يعقد اجتماعات سرية تشاورية من أجل بحث إمكانية حرمان قطر من تنظيم مونديال 2022 بعد سلسلة طويلة من الفضائح الكبيرة المرتبطة بملف المونديال القطري.

وقالت "الصن" إن قيام الشرطة الفرنسية بالتحقيق مع رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم سابقا والنجم الدولي الشهير والتاريخي لكرة القدم الفرنسية ميشال بلاتيني في ملف فساد وشراء أصوات مرتبط بالمونديال القطري دفع الاتحاد الدولي للبحث جديا في إمكانية إسناد الكأس العالمية لدولة بديلة.

يذكر أن بلاتيني أطلق سراحه بعد الاستماع إليه في القضية التي يتم التحقيق فيها، وقالت الصحيفة البريطانية إن المشجعين الإنجليز ما يزالون يأملون في أن تتمكن إنجلترا من تنظيم الكأس العالمية بدلا عن قطر في حال قرر الاتحاد الدولي ذلك.

يذكر ان إنجلترا خسرت امام روسيا في تنظيم مونديال 2018, بينما أميركا أمام قطر. لكن الولايات المتحدت فازت بحق تنظيم مونديال 2026, ما عزز من آمال الانجليز في نسخة 2022.

ويقود مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، المتخصص في التحقيق في الجرائم المالية والفساد، تحقيقا منذ 2016 في عملية منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022، وينظر المحققون في مخالفات محتملة، تشمل فسادا شخصيا والتآمر واستغلال نفوذ.