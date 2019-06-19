إطلاق نار يعكر صفو احتفالات رابتورز بدوري السلة الأميركي

المصدر: تورونتو - أ.ف.ب

احتشد مئات الآلاف في مختلف أنحاء مدينة تورونتو الكندية أول من أمس، احتفالاً بفريقها رابتورز الذي توج الأسبوع الماضي بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، لكن إطلاق نار عكر هذه الاحتفالات دون أن يوقفها.

وأكدت شرطة مدينة تورونتو في حسابها على «تويتر» إصابة ضحيتين، لكن حياتهما ليست في خطر، وأنها ألقت القبض على شخصين على علاقة بالحادث وصادرت سلاحين ناريين.

وحصل حادث إطلاق النار الذي عكر احتفال المدينة بإحراز رابتورز لقب الدوري الأميركي على حساب بطل الموسمين الماضيين غولدن ستايت ووريرز، في ساحة نايثن فيليبس حيث احتشد قرابة 65 ألف مشجع، بينهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وتعطلت الاحتفالات في الساحة قرابة دقيقتين مع نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عشرات الأشخاص يهرعون خلف المسرح الذي وضع في الساحة.

لكن بعد سيطرة الشرطة على الوضع، استؤنفت الاحتفالات بإنجاز رابتورز الذي أصبح أول فريق من خارج الولايات المتحدة يتوج بطلاً للدوري، بفوزه الخميس في المباراة السادسة 114-110 على ملعب غولدن ستايت في أوكلاند (كاليفورنيا)، محولاً المدينة الكندية الى بحر من الاحتفالات الصاخبة التي امتدت لساعات.