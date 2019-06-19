ميهوب: مصر والسنغال والمغرب الأقرب إلى لقب كأس إفريقيا

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد علاء ميهوب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، ستبدأ منافستها الحقيقية بداية من دور الثمانية، وسيكون الدور الأول ضعيف المستوى، على أن يتحسن قليلاً في دور الـ16.

ويعد علاء ميهوب واحداً من أفضل لاعبي كرة القدم المصرية، الذي لعب لمنتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا 1986 التي أقيمت بالقاهرة، وحصد لقبها أحفاد الفراعنة، كما كان في قائمة المنتخب المصري التي شاركت في بطولة كأس العالم 1990، لكنه لم يخض أي مباراة.

وكان ميهوب يعمل رئيساً للجنة الفنية بالنادي الأهلي، قبل أن يتولى تدريب فريق الترسانة، أحد أندية الدوري الممتاز (ب) في مصر.

وقال ميهوب في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن كل المؤشرات تشير إلى أن التنظيم سيكون مميزاً، خصوصاً في ظل اهتمام كل مسؤولي الدولة المصرية بهذا الحدث والملاعب والفنادق والبنية التحتية.

وأضاف: «البطولة ستتأثر من دون شك بتعديل موعدها من يناير وفبراير إلى شهري يونيو ويوليو، خصوصاً أن معظم اللاعبين الأفارقة يلعبون في الدوريات الأوروبية.

وأوضح: «حالة الإرهاق من موسم طويل، وخوض مباريات كثيرة ستؤثر في مستوى بعض المنتخبات لاسيما بعض اللاعبين الذين لعبوا حتى الأيام الأخيرة، سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، ولكن عامل الانتماء والوطنية سيعوض تلك الأمور».

وأكد أن المجموعة الرابعة التي تضم المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا هي الأقوى علي أرض الواقع، وربما تكون الوحيدة التي قد تشهد مفاجآت في الدور الأول.

وشدّد ميهوب على أن مصر والسنغال والمغرب هي الأقرب للقب في ظل الإمكانات العالية وكرة القدم الممتعة التي تقدمها.

وقال: مصر تملك أفضلية على السنغال والمغرب، بالأرض والجمهور، والدعم غير المحدود، ولكن لا ننسى الكاميرون وكوت ديفوار وتاريخهما الطويل، فربما لا تكونا في الترشيحات، لكنهما قادرتين على الوصول إلى أبعد مدى في تلك البطولة.

وتوقع ميهوب أن تشهد البطولة استمرار تألق نجوم بحجم محمد صلاح وساديو ماني، لكنه بشكل شخصي يرى أن حكيم زياش نجم منتخب المغرب، سيكون له تأثير كبير بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع أياكس الهولندي، بجانب قدراته الفنية الرائعة.

وأضاف أن الجزائري رياض محرز سيكون له دور كبير مع منتخب بلاده، في تلك البطولة، فيما يرى أن هناك علامات استفهام حول استبعاد وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، من قائمة منتخب أسود الأطلس، خصوصاً أنه لاعب قوي وقادر على الوصول إلى مرمى المنافسين.

وأوضح أنه مندهش من عدم وجود عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، وثنائي الأهلي عمرو السولية ورمضان صبحي في قائمة المنتخب المصري، خصوصاً أنهما الأفضل في الموسم الجاري، وتساءل: ماذا يميز علي غزال عن عمرو السولية حتى يوجد الأول، ويتم استبعاد الثاني؟

وعن ذكرياته خلال مشاركته مع المنتخب المصري في نسخة البطولة عام 1986، قال ميهوب: في مباراتنا الأولى بهذه البطولة تعرضنا للخسارة أمام السنغال، وتعرضت لإصابة في القدم، وابتعدت عن المشاركة، واضطر المدرب مايكل سميث، وقتها لتغيير خطة اللعب إلى 4-2-4 حتى جاءت المباراة النهائية أمام الكاميرون.

وأضاف: شاركت في الشوط الثاني أمام الكاميرون، رغم عدم اكتمال شفائي، وسددت ضربة جزاء وكانت الأصعب خصوصاً أنها جاءت بعد إهدار زميلي مصطفى عبده ضربة جزاء.

وزير الشباب والرياضة المصري يتفقد استاد الإسماعيلية

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أمس، بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، الذي يستضيف مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان برفقة صبحي، خلال الجولة، اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، ومحمد شيحة، عضو اللجنة المنظمة للبطولة رئيس المجموعة السادسة.

وأثنى وزير الرياضة على كل الاستعدادات والتجهيزات التي تم الانتهاء منها، كما شدد صبحي على ضرورة التنظيم الجيد أثناء فعاليات البطولة لكل المباريات.

كما قام وزير الشباب والرياضة بزيارة الفنادق التي ستستقبل منتخبات المجموعة السادسة.

يذكر أن المجموعة السادسة تضم منتخبات غانا، الكاميرون، غينيا بيساو، وبنين، وتقام مباراة الافتتاح لهذه المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، عندما يلعب المنتخب الكاميروني مع غينيا بيساو.

الإسماعيلية - د.ب.أ