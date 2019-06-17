ميسي الأرجنتين ليس «ليو برشلونة»

المصدر: محمد الحتو - دبي

تفاقمت العقدة النفسية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع منتخب بلاده، بعد الظهور الباهت والمخيب لآمال عشاق «التانغو»، والهزيمة التاريخية، أول من أمس، أمام كولومبيا بهدفين نظيفين في بداية مشواره بمسابقة «كوبا أميركا»، التي تعتبر حلماً للفتى الذهبي وأفضل لاعب في العالم (خمس مرات)، بيد أن المؤشرات الحالية تدعو إلى التشاؤم.

وشكلت الهزيمة صدمة قوية لميسي، الذي يحمل على عاتقه عبئاً بوزن الجبال كلما ارتدى قميص الأرجنتين، لأنه مطالب بتقديم مستويات مشابهة لما يظهره مع برشلونة الإسباني. وبعد المباراة عاد المراقبون لانتقاد ميسي، وبعضهم طالب بفرض «الحظر الدولي» عليه حفاظاً على صورته أمام أنصاره أو إشراكه في المباريات بديلاً وليس أساسياً، لإيجاد حل يعيد أمجاد «التانغو»، وفك النحس الذي يلازمه في البطولات الكبرى منذ 26 عاماً، وتحديداً منذ تتويجه بلقب «كوبا أميركا» عام 1993.

«الإمارات اليوم» ترصد الأسباب التي حرمت ميسي الظهور المشرف أمام كولومبيا، وأدت إلى خسارته الأولى بالبطولة، على النحو التالي:

ميسي: سنحتاج إلى بعض الوقت لتقبل الهزيمة

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسفه وتمسكه بالأمل عقب هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الكولومبي صفر-2، مؤكداً أن الفريق سيحتاج إلى بعض الوقت ليتقبل هذه الهزيمة.

وقال ميسي عقب المباراة في تصريحات نشرتها صحيفة «غلوبو سبورت» البرازيلية: «سنحتاج إلى بعض الوقت لتقبل هذه الهزيمة، ولكن سنرى ما ستشهده الأيام المقبلة. نحن بحاجة للنظر إلى الأمام والمضي قدماً».

وأبدى ميسي أسفه لحقيقة أن هدف التقدم للمنتخب الكولومبي جاء خلال الدقائق الأفضل للمنتخب الأرجنتيني خلال المباراة.

وختم ميسي: «تلقينا الهدف في الوقت الذي كنا فيه الفريق الأفضل.. أعتقد أننا تحسّنا في الشوط الثاني وصنعنا الفرص.. علينا استخلاص

الإيجابيات من اليوم والتفكير في الغد».

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