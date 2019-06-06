إيقاف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في فرنسا والتحقيق معه بسبب الفساد

المصدر: باريس - د.ب.أ

ذكرت تقارير اعلامية فرنسية اليوم أن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد أحمد خضع للتحقيق في باريس بشأن اتهامات بالتورط في فساد مالي. وأفادت صحيفة "جون أفريك" المتخصصة في الشؤون الافريقية، ومقرها الرئيسي باريس، ان أحمد أحمد خضع صباح اليوم للتحقيق في النزل الذي يقيم به في العاصمة الفرنسية بمناسبة مشاركته في مراسم اعادة انتخاب رئيس الاتحاد الدول لكرة القدم (فيفا) جياني اينفانتينو.

وبحسب الصحيفة، يرتبط التحقيق الذي أجرته الهيئة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية، بفسخ الاتحاد الافريقي (كاف) عقدا يربطه بشركة التجهيزات الرياضية الألمانية "بوما" من جانب واحد، والتعاقد مع شركة "تكنيكال ستييل" الواقعة بمدينة "سيان سور مار" الفرنسية.

ونقلت الصحيفة عن السكرتير العام السابق "للكاف" المصري عمرو فهمي أن أحمد أحمد وقع العقد مع الشركة الفرنسية لوجود قرابة مع احد مدرائها بكلفة تصل إلى 830 ألف دولار. وكان أحمد أحمد رد على تلك الاتهامات في أبريل الماضي بأن العقد تم امضاؤه بشكل "قانوني وشفاف".