ميسي كبير هدافي «الأبطال» للمرة السادسة

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ونجم برشلونة الإسباني، هدافاّ لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة السادسة في مسيرته بتصدره لائحة هدافي نسخة 2018-2019، التي توج ليفربول الإنجليزي بلقبها على حساب توتنهام الإنجليزي (2-صفر) في المباراة النهائية في مدريد.

وسجل ميسي - الذي أقصي فريقه من الدور نصف النهائي على يد ليفربول بعد «ريمونتادا» تاريخية للأخير حول بها خسارته صفر-3 ذهاباً في برشلونة إلى فوز برباعية نظيفة إياباً في ليفربول - 12 هدفاً في نسخة هذا العام رافعاً رصيده إلى 112 هدفاً في تاريخ مشاركاته في المسابقة، بفارق 14 هدفاً خلف هدافها التاريخي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وتفوق ميسي الذي نال هذا العام أيضا جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية للمرة السادسة أيضاً، بفارق أربعة أهداف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، فيما تقاسم أربعة لاعبين المركز الثالث برصيد ستة أهداف لكل منهم وهم: رونالدو والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي) والصربي دوسان تاديتش (آياكس أمستردام الهولندي) والمالي موسى ماريغا (بورتو البرتغالي).

وتقاسم المصري محمد صلاح، صاحب الهدف الأول لليفربول في مرمى توتنهام في النهائي القاري، المركز السابع برصيد خمسة أهداف مع الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس) والبوسني إدين دجيكو (روما) والإنجليزي هاري كاين والبرازيلي لوكاس مورا (توتنهام) والكرواتي أندري كراماريتش (هوفنهايم الألماني) والبرازيلي نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي) والإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي).

ترتيب النهائي لهدافي نسخة 2018-2019

1- ليونيل ميسي (برشلونة): 12 هدفاً.

2- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ): 8 أهداف.

3- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)، ودوسان تاديتش (أياكس أمستردام)، وموسى ماريغا (بورتو): 6 أهداف.

7- المصري محمد صلاح (ليفربول)، باولو ديبالا (يوفنتوس)، وإدين دجيكو (روما)، وهاري كاين (توتنهام)، لوكاس مورا (توتنهام)، أندري كراماريتش (هوفنهايم)، نيمار (باريس سان جرمان)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي): 5 أهداف.

ترتيب أفضل الهدافين في تاريخ المسابقة منذ 1992-1993

1- كريستيانو رونالدو: 126 هدفاً.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 112.

3- الإسباني راؤول: 71 هدفاً.

4- الفرنسي كريم بنزيمة: 60 هدفاً.

5- الهولندي رود فان نيستلروي: 56 هدفاً.

6- البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 53 هدفاً.

7- الفرنسي تييري هنري: 50 هدفاً.

8- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: 48 هدفاً.

9- الأوكراني أندري شفتشنكو: 48 هدفاً.

10- الإيطالي فيليبو إينزاغي: 46 هدفاً.