بارتوميو: فالفيردي باقٍ مع برشلونة.. ولا يتحمل مسؤولية ضياع الكأس

المصدر: برشلونة - د.ب.أ

دافع رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، عن المدرب إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة لكرة القدم، بعد الهزيمة 1-2 أمام فالنسيا، أول من أمس، في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال بارتوميو إنه لا يعتقد أن المدرب يتحمل مسؤولية هذه الهزيمة وضياع لقب جديد من الفريق.

وكان الفريق خسر قبل أسابيع أمام ليفربول الإنجليزي في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ليخرج برشلونة بهذا من الموسم المنقضي بلقب واحد فقط، هو لقب الدوري الإسباني. وقال بارتوميو في تصريحات صحافية: «أقول دائماً: إيرنستو يرتبط بعقد مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل. والآن، يجب أن أقول إنني لا أرى المدرب مسؤولاً عن هذه الهزيمة. الفريق اجتهد كثيراً في الشوط الثاني، وسنحت لنا العديد من الفرص، واللاعبون فشلوا في ترجمة هذه الفرص، رغم الاستحواذ على الكرة بشكل كبير، والفرص العديدة التي صنعها الفريق، والتسديدات الكثيرة على مرمى المنافس. ما يهم هو هز الشباك».

وأضاف: «نهنئ فالنسيا، ولكن الحقيقة أننا حاولنا في الشوط الثاني واجتهدنا. استحوذنا على الكرة بنسبة 84%، وسددنا 26 كرة في اتجاه المرمى، ولكن المهم في كرة القدم هو تسجيل عدد أكبر من الأهداف عن منافسك».

بيكيه: نريد بقاء فالفيردي

رفض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، مناقشة مستقبل المدرب إرنستو فالفيردي مع الفريق في الفترة المقبلة، وذلك عقب فشل الفريق في الفوز بكأس إسبانيا.

وقال بيكيه: «لسنا معنيين بمستقبل المدير الفني. على كل شخص أن يحلل موسمه ويرى ما يمكن تطويره».

وأضاف: «القرار ليس بأيدينا، ولكننا أوضحنا في أكثر من مناسبة أننا نريد بقاءه».

وعن المباراة، قال بيكيه: «أتيحت ثلاث فرص لفريق فالنسيا، سجل منها هدفين في الشوط الأول».

وأضاف: «كان رد فعلنا جيداً في الشوط الثاني، وكان بإمكاننا أن نسجل هدف التعادل. دائماً ما يكون العام جيداً إذا فزت بالدوري، ولكن طموحاتنا كانت أكثر من ذلك».

فالفيردي: برشلونة أخفق في تحقيق أهدافه

قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، إن فريقه لم يحقق أهدافه التي وضعها، وذلك بعد خسارة نهائي كأس إسبانيا 1-2 أول من أمس، أمام فالنسيا.

وقال فالفيردي: «قبل شهر، كنا نحتفل بلقب الدوري، واحتمال التتويج بثلاثية. كانت لدينا توقعات عالية، ولكننا لم نتمكن من الارتقاء إليها».

وأضاف: «كلنا مستاؤون من خسارة النهائي، ولكن الوصول لهذا الدور أفضل من الخروج من دوري الثمانية».

وأكد: «لا يمكنني توجيه اللوم للاعبين اليوم، لقد قدموا كل شيء، ولا أعتقد أن الأمر كان يتعلق بالعقلية، كان الأمر يتعلق أكثر بأن فالنسيا كان الفريق الأفضل في هذه المباراة».

84 %



استحواذ برشلونة على الكرة خلال المباراة.

26

كرة سددها لاعبو البارسا في اتجاه مرمى فالنسيا.