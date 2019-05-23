الأخضر السعودي يدشن مونديال الشباب أمام فرنسا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم للشباب في بولندا بمشاركة 24 منتخباً، وتتوجه أنظار مئات الملايين من مشجعي كرة القدم في العالم، وكذلك معظم المدربين صوب الملاعب البولندية للتعرف الى نجوم المستقبل، واقتناص الفرصة للحصول على مواهب جديدة لدعم العديد من الأندية في أوروبا وخارجها.

وأوقعت قرعة هذه النسخة من بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاماً) المنتخب السعودي (الأخضر)، في مواجهة مثيرة مع المنتخب الفرنسي في افتتاح مسيرة الفريق بالبطولة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم معهما منتخبي مالي وبنما.

وسبق للمنتخب الفرنسي الفوز بلقب البطولة في 2013 رغم أنه يشارك في البطولة هذه المرة للمرة السابعة فقط، فيما يخوض الأخضر السعودي البطولة للمرة التاسعة في تاريخه.

وتنطلق فعاليات البطولة اليوم بمباريات، المكسيك مع إيطاليا، واليابان ضد الإكوادور، وبولندا مع كولومبيا، وتاهيتي مع السنغال.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات هندوراس ونيوزيلندا وأوروغواي والنرويج، فيما تضم المجموعة السادسة القوية للغاية كلاً من منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية والأرجنتين وجنوب إفريقيا.

ويستحوذ المنتخب الأرجنتيني على الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد ستة ألقاب، كما سبق للمنتخب البرتغالي الفوز باللقب في 1989 و1991، لتكون المجموعة السادسة هي أقوى المجموعات في الدور الأول للنسخة الحالية من البطولة.

النسخة الـ22 من البطولة العالمية تقام في ضيافة بولندا.