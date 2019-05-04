بالصور: محمد صلاح يرفض "التمثيل" بعد الخسارة أمام برشلونة.. وسخرية من "الدوبلير"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ظهر نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في أحد أحياء ليفربول لتصوير اعلان تجاري جديد له وذلك بعد ساعات قليلة من الخسارة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، وأثناء تصوير الإعلان التجاري ظهر أيضاً مشاركة "دوبلير"، بسبب وجود حركات صعبة في الإعلان واعتبر الكثيرون أن الدوبلير الجديد "لا يشبهه" على الإطلاق.

وشوهد المهاجم المصري في جلسة تصوير لإعلان تجاري في أبراج "دوفيدال" بشارع "بيني لين" في مدينة ليفربول، بعد ساعات من لقاء برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة.

وأشار موقع "ليفربول إيكو" إلى أن بعض مشاهد الإعلان تطلبت من صلاح القيام ببعض الحركات الخطيرة، الأمر الذي دفعها للاستعانة ببديل له "دوبلير".

وأشار موقع سكاي نيوز، أن المفاجأة كانت بالنسبة لعدد كبير من مشجعي صلاح الذين تواجدوا في مكان التصوير، بكون "الدوبلير" لا يشبه النجم المصري على الإطلاق.

لكن وجود صلاح "الحقيقي" في موقع التصوير، جذب العشرات من مشجعي ليفربول إلى المكان، وقال مايك غيرلنغ مالك أبراج "دوفيدال" وهو من كبار مشجعي ليفربول: "سعدنا بالترحيب بصلاح وطاقم التصوير، ومن الرائع أنهم اختاروا أبراج دوفيدال".

وتابع: "هذا المكان لديه تاريخ مذهل، وأنا سعيد حقا لأننا سنساعد في إظهار ليفربول في أفضل حالاته للعالم".

وتبدو فرص ليفربول في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ضعيفة، حيث بات على "الريدز" الفوز بأربعة أهداف عندما يقابل البارسا الثلاثاء على ملعب "أنفيلد".