تورينو مضيفة لبطولة الماسترز بدلاً من لندن

المصدر: باريس - أ.ف.ب

ستستضيف مدينة تورينو الإيطالية بدلاً من لندن بطولة الماسترز للرجال الختامية لموسم كرة المضرب من عام 2021 إلى 2025، بحسب ما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين.

وتنافست تورينو مع أربع مدن أخرى هي مانشستر الإنجليزية، طوكيو وسنغافورة، إضافة إلى لندن، التي تستضيف منذ عام 2009 البطولة التي يشارك فيها أفضل ثمانية لاعبين في العالم بختام الموسم.

وأوردت الرابطة في بيان «العقد الموقع لخمسة أعوام سيشهد مشاركة أفضل لاعبي كرة المضرب المحترفين في أكبر بطولة داخل قاعة مغلقة».

واعتبر رئيس الرابطة، الإنجليزي كريس كيرمود، أن «إيطاليا هي من أقوى الأسواق في عالم كرة المضرب وأكثرها رسوخاً في أوروبا»، مشيراً إلى أن قيمة جوائز البطولة ستبلغ 14,5 مليون دولار (نحو 13 مليون يورو)، وهو رقم قياسي في الماسترز.

وستقام المباريات على ملعب «بالا ألبيتور»، الذي شيّد لاستضافة المدينة الإيطالية الشمالية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2006، وهو أكبر مجمع رياضي مغلق في إيطاليا.

وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة إيطالية البطولة المرموقة منذ استحداثها عام 1970، علماً بأن تورينو هي المدينة الـ15 التي تنال هذا الشرف.

ويحمل السويسري المخضرم روجيه فيدرر الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة (6)، بينما كان لقب عام 2018 من نصيب المصنف ثالثاً عالمياً الألماني ألكسندر زفيريف، بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول في المباراة النهائية منتصف نوفمبر.