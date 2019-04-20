تركي آل الشيخ: الأهلي بطلا للدوري المصري.. والزمالك الوصيف

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

صرح رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية مالك نادي بيراميدز رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ، أن الأهلي المصري سيتوج بلقب الدوري المصري هذا الموسم.

وقال تركي آل الشيخ، في تصريحات لقناة أم بي سي، "الأهلي سيكون بطلا للدوري هذا الموسم ويليه الزمالك في المركز الثاني، أما بيراميدز فسينهي الدوري في المركز الثالث".

وأضاف آل الشيخ: "الأهلي يعد ناديا عريقا بأرضية صلبة للغاية، مما حدث من اهتزازات أو سوء قرارات أو اختيارات خاطئة، في النهاية يمتلك أساسا صلبا".

وتابع "استحضار روح وتاريخ الأهلي يُعطيه 30-40% إضافة عن أي فريق آخر في أي مباراة".

وعن سبب عدم تتويج المتصدر الحالي فريق الزمالك باللقب المصري، قال تركي آل الشيخ: "الزمالك مازال في بطولة الكونفدرالية إلى جانب أنه يُعاني من إصابات محورية”.

ويُكمل "كذلك الزمالك يتبقى له مواجهة بيراميدز، على عكس الأهلي".

واختتم تركي آل الشيخ حديثه قائلا: "أعرف لاعبي الزمالك جيدا لأنني تعاقدت مع نصفهم".