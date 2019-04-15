جائزة الصين للفورمولا 1 من نصيب هاميلتون

المصدر: شنغهاي - أ.ف.ب

فاز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون، أمس، بجائزة الصين الكبرى، السباق الـ1000 في تاريخ بطولة العالم للفورمولا 1، والمرحلة الثالثة لموسم 2019، متقدماً على زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.

وتمكن البريطاني، الذي حقق الفوز السادس في مسيرته على حلبة شنغهاي، من تخطي زميله الفنلندي عند المنعطف الأول بعد الانطلاق، ومضى ليحقق فوزه الثاني توالياً في البطولة هذا العام، وينتزع من بوتاس صدارة الترتيب العام.

وتقدم ثنائي مرسيدس على سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي أنهى السباق في المركز الثالث، وهو مركز انطلاقه الذي استعاده خلال السباق، بعدما خسره في البداية لمصلحة زميله شارل لوكلير، ابن إمارة موناكو الذي أنهى السباق الصيني في المركز الخامس، خلف سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الرابع.

وهي المرة الثالثة توالياً التي يتمكن فيها فريق مرسيدس من تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في المراحل الثلاث لبطولة العالم هذا الموسم، بعد فوز بوتاس على حساب هاميلتون افتتاحاً على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية، وفوز البريطاني أمام زميله الفنلندي على حلبة صخير في البحرين قبل أسبوعين في المرحلة الثانية. وقال هاميلتون بعد عبور خط النهاية فائزاً للمرة 75 في مسيرته: «الحصول على المركزين الأول والثاني هو أمر مميز فعلاً في السباق الـ1000 في بطولة العالم للفورمولا 1، لكن الانطلاق هو ما صنع الفارق». وأكد بوتاس أن انطلاقته كانت «مؤسفة فعلاً». ورفع هاميلتون رصيده في الترتيب العام الى 68 نقطة، متقدماً على بوتاس الثاني (62 نقطة)، بفارق مريح عن فيرشتابن الثالث (39 نقطة).