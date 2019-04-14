قرعة «أمم إفريقيا» تفرز مواجهة عربية واحدة في دور المجموعات

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي سُحبت مساء أول من أمس، في العاصمة المصرية القاهرة عند سفح أهرامات الجيزة، عن مجموعة وصفت بالسهلة بالنسبة لصاحب الأرض والمضيف منتخب مصر في المجموعة الأولى، بينما حلّت الجزائر في مجموعة سهلة ومتوازنة، لكن الأمور جاءت صعبة قليلاً على تونس، وأصعب على المغرب الذي حلّ في مجموعة الموت.

واللافت أن القرعة لم تفرز أي مواجهات عربية في دور المجموعات، باستثناء مباراة واحدة ستكون بين تونس وموريتانيا، كونهما يلعبان في المجموعة الخامسة مع مالي وأنغولا.

يذكر أن البطولة تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخباً، وكذلك تشهد مشاركة عربية قياسية بخمسة منتخبات، حيث إنها الأولى لموريتانيا، أحد ثلاثة وافدين جدد على الدورة المقبلة.

وتفادت المنتخبات العربية المواجهات الصعبة ضد بعضها بعضاً بسبب التصنيف الذي وضع مصر وتونس والمغرب في الأول، وكان التوقع أن تحل الجزائر مع إحداها، لكنها حلت في المجموعة الثالثة مع السنغال وكينيا وتنزانيا، بينما تلعب مصر مع الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي. وسبق للفريق المصري أن التقى بهذه المنتخبات في تصفيات كأس العالم في روسيا 2018، حيث كان تأهله على حساب الكونغو.

في المقابل، أعطت القرعة ظهرها لمنتخب المغرب، حيث وقع مع ساحل العاج بطلة 1992 و2015 وجنوب إفريقيا أحد المتوّجين بالبطولة في 1996، وناميبيا.

ولا يبدو المغرب محظوظاً في القرعة، بعد أن وقع في مجموعة نارية بكأس العالم في روسيا إلى جانب إسبانيا والبرتغال وإيران، وقدم وقتها «أسود الأطلس» مباريات قوية رغم خروجه المبكر.

يذكر أن المجموعة الثانية تضم منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي، أما السادسة والأخيرة فتضم الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو.

ويقضي نظام البطولة بتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات من الحاصلين على المركز الثالث.

وتقرر وفق القرعة - التي شهدها العديد من نجوم القارة السمراء المعتزلين إضافة إلى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ورئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد - أن تلعب أوائل المجموعات الأربع الأولى مع المنتخبات الصاعدة كأفضل ثوالث، بينما يلعب أول المجموعة الخامسة مع ثاني المجموعة السادسة، وأول المجموعة السادسة مع ثاني المجموعة الخامسة.

وتلعب مصر الافتتاح في 21 يونيو، أمام زيمبابوي الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ملاعب البطولة

* المجموعة الأولى: استاد القاهرة (80 ألف مقعد).

* المجموعة الثانية: استاد الإسكندرية (20 ألف مقعد).

* المجموعة الثالثة: استاد الدفاع الجوي (30 ألفاً).

* المجموعة الرابعة: ملعب السلام (30 ألفاً).

* المجموعة الخامسة: ملعب السويس الجديد (27 ألفاً).

* المجموعة السادسة: استاد الإسماعيلية (19 ألفاً).

مصر تواجه زيمبابوي في الافتتاح.. والمغرب يلتقي مجدداً ساحل العاج.