الأفارقة يترقبون اليوم نتائج قرعة «نهائيات مصر»

المصدر: القاهرة ــ د.ب.أ

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية، اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث الموعد مع قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا الـ32 لكرة القدم، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. وستضم كل مجموعة من المجموعات الست في الدور الأول للبطولة أربعة منتخبات، بواقع منتخب واحد فقط من كل مستوى من المستويات الأربعة التي تقسم إليها المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة.

في جانب آخر أعلنت قناة أبوظبي الرياضية أنها ستقوم بتغطية تلفزيونية شاملة للقرعة اليوم بتقديم برامج وتقارير منوعة ولقاءات حصرية وتحليل للفرق وحظوظها. وقال رئيس قنوات ابوظبي الرياضية يعقوب السعدي في تصريحات صحافية: وجودنا لتغطية القرعة هو رسالة حب من الإمارات إلى القاهرة، ساعين للمشاركة في تأكيد قدرة مصر ورجالها على النجاح والتفوق.

وانطلقت التغطية أمس وقدمها يعقوب السعدي، وشملت تقارير; اهلا بكم في ام الدنيا مصر، كاس افريقيا علاقة حب، وأخرى عن ملاعب البطولة الستة، وكذلك عن بعض الفنادق التي ستقيم فيها المنتخبات. وتبدأ التغطية اليوم اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا، وتستمر حتى 11 ليلاً.وتجرى مراسيم القرعة أمام تمثال أبوالهول، وتحت سفح الأهرامات، أحد أبرز المعالم الأثرية في العالم.

ويشهد الحفل حضور العديد من مسؤولي كرة القدم الإفريقية والعربية والعالمية، إضافة إلى كوكبة من نجوم اللعبة السابقين والحاليين. ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى العديد من الشخصيات، مثل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، الذي أفادت تقارير إعلامية عدة بأنه أكد حضوره الحفل بالفعل.

ومن نجوم الساحرة المستديرة يبرز بين المدعوين للحضور كل من الكاميروني صامويل إيتو، والمغربي مصطفى حاجي، وآخرون.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة اتفقت على تخصيص صالة في مطار القاهرة الدولي لاستقبال وإنهاء إجراءات الوفود المشاركة في الحفل. ويشهد الحفل بعض الفقرات الفنية، التي تعكس التراث المصري والإفريقي، إضافة إلى كلمات مسؤولي اللجنة المنظمة و«الكاف».

في جانب آخر كشف الاتحاد الافريقي أمس رسميا عن مستويات المنتخبات، إذ جاء في المستوى الأول: مصر، الكاميرون، السنغال، تونس، نيجيريا والمغرب. وفي الثاني: الكونغو الديمقراطية، غانا، مالي، ساحل العاج، غينيا والجزائر. وفي الثالث: أوغندا، جنوب إفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوي، أنغولا وبوروندي. ورابعا: موريتانيا، ناميبيا، بنين، كينيا، مدغشقر وتنزانيا.