سولسكاير: ميسي من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أثنى مدرب مانشستر يونايتد، سولسكاير، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة برشلونة مع مانشستر يونايتد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على لاعب برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلاً: «هو واحد من أفضل اللاعبين المهاريين في تاريخ كرة القدم، إنه لاعب رائع، من الصعب إيقافه، لكنه ليس أمراً مستحيلاً».

وقال: «الجميع في قمة تركيزهم للقاء، ونستطيع خلق جو خاص، سنحتاج إلى دعم مشجعينا في مباراة مثل هذه»، بحسب صحيفة «ميرور».

وأضاف سولسكاير: «يتعين على لاعبي مان يونايتد الحفاظ على تركيزهم، وألا ينجروا إلى ارتكاب أخطاء سخيفة، وإلا فإن نجم برشلونة ليونيل ميسي سيجعلهم يدفعون الثمن، تعلمنا من مباراتنا مع باريس سان جرمان هنا في أولدترافورد، كيف تم جرنا لارتكاب الأخطاء، يجب أن نقدم أفضل ما لدينا، مباراة الإياب في باريس أعطت اللاعبين والمشجعين إيماناً بأنه يمكن تكرار الأمر أمام برشلونة».

وفي إشارة إلى ثنائي برشلونة: لويس سواريز وسيرغيو بوسكيتس، اللذين يستطيعان الحصول على أخطاء بطرق ذكية، قال سولسكاير: «ينبغي علينا التحلي بالصبر، فبعض اللاعبين يملكون حيلاً خاصة بهم».