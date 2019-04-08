آس الإسبانية: ماني في طريقه إلى ريال مدريد.. وليس صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مهاجم فريق ليفربول، السنغالي ساديو ماني، بات قريب جداً من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم، مضيفة "يبدو أن ليفربول على استعداد لهذه المغادرة المحتملة"، ويأتي ذلك بعد فترة كبيرة تداول فيها اسم اللاعب المصري محمد صلاح، وإمكانية مغادرته للنادي الصيف المقبل إلى النادي الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المنافس فريق ليفربول حدد اسم ممفيس ديباي، لاعب مانشستر يونايتد السابق وليون حاليا لتعويض المهاجم السنغالي، وذكرت الصحيفة طبقاً لمصدر خاص بها أن ليفربول "واثق" من خطف ديباي (25 عاما) مقابل 60 مليون يورو، مضيفا أن "الصفقة كادت تتم قبل 4 سنوات لولا دخول مان يونايتد على الخط".

وسجل ديباي، الذي انتقل إلى ليون في عام 2017، 8 أهداف في 39 مباراة للنادي الفرنسي، هذا الموسم، كما تألق مع منتخب بلاده هولندا، حيث سجل معه 7 أهداف وصنع 4 أخرى في آخر 8 مباريات له.

وسبق لصحيفة "الصن" الإنجليزية أن قالت إن ليفربول سيرفض جميع العروض التي سيقدمها ريال مدريد من أجل التعاقد مع النجم السنغالي، على اعتبار أن المدرب يورغن كلوب يعول على خدماته كثيرا، حيث يعتبر من أعمدة الفريق.