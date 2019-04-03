أسطورة ليفربول: بسبب صلاح مانشستر سيتي سيحرز لقب الدوري الإنجليزي

المصدر: حميد نعمان - دبي

انتقد أسطورة كرة القدم في نادي ليفربول، ونجم الدفاع السابق في "الأحمر" ستيف نيكول النجم المصري محمد صلاح، قائلا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية إنه "بسبب محمد صلاح سيحرز مانشستر سيتي لقب الدوري الانجليزي الممتاز".

يذكر أن صلاح لم يسجل أي هدف في ثماني مباريات مع ليفربول، لكنه أسهم في الفوز الذي أحرزه ليفربول على توتنهام قبل أيام 2-1، حين تسبب في الهدف القاتل في شباك توتنهام بعد ضربة رأسية أخطأ حارس توتنهام في التعامل معها، ليكملها مدافع توتنهام فالدرفيلد في مرماه بالخطأ. ويتصدر ليفربول الدوري بـ79 نقطة، مقابل 77 لسيتي الوصيف، مع مباراة أقل للأخير.

وبرر ستيف نيكول انتقاده لصلاح بالقول: لم يكن يجب عليه القول أنه يخوض موسما سيئا، هو لعب نصف موسم سيء فقط"، وتابع " بقدر ما كان جيدا في النصف الأول، أصبح سيئا في الثاني". وقال نيكول إن صلاح يفتقد للثقة أمام المرمى، وأن هذا أكبر مشكلة تواجه ليفربول في فترة حساسة ومهمة في الموسم، وأوضح:" حين يمتلك الكرة ويتقدم لمرمى الخصم، أول ما يخطر ببالنا أنه لن يسجل، تمنيت في مرات عدة أن يمرر لزميله ماني، لكنني كنت على قناعة أنه إذا لم يفعل فلن نسجل".

وأكمل: خوفي الاكبر الان، من سيسجل لليفربول، ربما لاعبين اثنين فقط بإمكانهم ذلك (ماني وفيرمينيو)، لكن بالنظر لسيتي هناك الكثير والكثير من اللاعبين القادرين على التهديف".