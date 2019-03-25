نجم يوفنتوس يوجه رسالة مؤثرة للبطل المصري رامي شحاتة

المصدر: أحمد طارق-دبي

وجه نجم منتخب الأرجنتين، ونادي يوفنتوس، باولو ديبالا، رسالة صوتية إلى الطفل المصري المقيم في إيطاليا، رامي شحاتة، والذي ساعد في إنقاذ 51 تلميذاً بحافلة مدرسية اختطفها السائق.

كان سائق الحافلة الإيطالي من أصل سنغالي اختطف 51 تلميذاً الأربعاء الماضي، وحاول إحراقه احتجاجاً على منع دخول اللاجئين، ولكن نجح رامي شحاتة من التواصل مع والده عبر هاتفه المحمول.

وتظاهر رامي بالصلاة وهو يتصل بوالده ويبلغه بقصة الخطف، وتواصل والد رامي مع الشرطة والتي قامت بدورها بإنقاذ الأطفال.

ووفقاً لصحيفة لاريبوبليكا فنشرت قناة Rai 1 تسجيلاً صوتياً أرسله ديبالا إلى والد رامي.

وقال ديبالا في الرسالة الصوتية: "مرحباً رامي أتمنى أن تكون بخير، أنا أعلم ما حدث وماذا فعلت".

وتابع نجم يوفنتوس: "أنت حقاً بطل وأنا أتمنى مقابلتك، الأبطال فقط هم من يفعلون ذلك".

وأتم ديبالا حديثه: "أشعر بالسعادة وأنا أرسل لك تلك الرسالة، وأدعوك لحضور مباراة في الملعب، فأنا أتمنى مقابلتك وأتحدث إليك.. عناق كبير أنت عظيم".