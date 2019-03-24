إنجلترا تدشن تصفيات أوروبا بخماسية أمام تشيكيا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

تابع منتخب إنجلترا بقيادة نجمه المتألق رحيم سترلينغ، نتائجه الجيدة منذ مونديال روسيا، بفوزه الكبير على ضيفته تشيكيا 5-صفر أول من أمس على ملعب ويمبلي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى لتصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم. وسجل سترلينغ لاعب وسط مانشستر سيتي الهجومي ثلاثية للمرة الأولى في مشاركته مع المنتخب، وحصل على ركلة جزاء ترجمها القائد هاري كاين.

وبعد بلوغها الصيف الماضي نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990، حققت إنجلترا مشواراً لافتاً في دوري الأمم الأوروبية بفوزها على إسبانيا وكرواتيا فبلغت نصف النهائي.

والتأمت تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت للمرة الأولى في 2019، وكانت تشيكيا تجربتها الأولى قبل رحلتها إلى مونتينيغرو الاثنين المقبل ضمن المجموعة التي تضم أيضاً بلغاريا وكوسوفو. وسجل للإنجليز، المتألق رحيم سترلينغ سهلة (24)، ثم من ركلة جزاء عن طريق كاين هدفاً ثانياً (45+2).

وفي الشوط الثاني، تابع سترلينغ عزفه فسجل هدفه الثاني بكرة لولبية بقدمه اليسرى (62) ثم أضاف الثالث الشخصي والرابع لفريقه (68)، ورفع سترلينغ رصيده الى خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات مع إنجلترا. وفي الدقائق الأخيرة حصلت إنجلترا على الخامس عبر المدافع توماش كالاس في مرمى فريقه (84).