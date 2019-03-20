«تغريدة» تتسبّب في إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودي

المصدر: الرياض - د.ب.أ

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي، أمس، إقالة المصري أحمد حسام «ميدو» من منصب المدير الفني للفريق. وذكر نادي الوحدة عبر حسابه على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري، أحمد حسام ميدو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه، وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق». وكشفت وسائل إعلام أن سبب الإقالة هو سوء التصرف، والخروج عن النص الذي بدر من المدرب تجاه بعض المشجعين، من خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سب فيها أحد المشجعين بكلمات بذيئة.

وظهر ميدو على غير عادته بعد خسارة فريقه بأربعة أهداف نظيفة أمام نادي النصر في الجولة السابقة من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث طالب بعدم إشراك أي لاعب معار أمام ناديه الأصلي. واتهم ميدو لاعبه عبدالإله العمري المعار من نادي النصر بالتقصير خلال المباراة.