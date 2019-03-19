هوينس: صراع البافاري مع دورتموند مشتعل حتى نهاية الموسم

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أكد رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، أولي هوينس، أن الصراع بين ناديه ومنافسه بوروسيا دورتموند على لقب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا» سيظل محتدماً حتى نهاية الموسم.

وجاءت تصريحات هوينس بعد فوز بايرن ميونيخ 6-صفر على ماينز، أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة الـ26 من «البوندسليغا».

وقال هوينس: «الأمور كما ترونها، سيكون صراعاً محتدماً حتى الجولة الأخيرة من البطولة، فارق الأهداف قد يكون مهماً».

ويتفوق النادي البافاري على منافسه بفارق سبعة أهداف بفضل سداسيته في مرمى ماينز.

يذكر أن النجم الكولومبي خاميس رودريغيز تألق بشكل كبير مع بايرن ميونيخ في مباراة أول من أمس، وسجل أول ثلاثية (هاتريك) له في الدوري الألماني.

وقال رودريغيز (27 عاماً): «أنا سعيد بأول (هاتريك) لي، أتمنى أن أحرز المزيد».

ووجه بايرن ميونيخ من خلال فوزه العريض على ماينز، وهو ثالث فوز كبير يحققه هذا الموسم بعد تغلبه على مونشينغلادباخ ووفولفسبورغ 5-1 و6-صفر على الترتيب، رسالة شديدة اللهجة لبوروسيا دورتموند، كما تمكن من الرد على منتقديه بعد خروجه مبكراً من بطولة دوري أبطال أوروبا إثر سقوطه أمام ليفربول.

وأضاف رودريغيز قائلاً: «إذا استمررنا في اللعب بهذه الطريقة أعتقد أننا سنصبح أبطالاً مرة أخرى».

وبالإضافة إلى رودريغيز، سجل كل من روبرت ليفاندوفيسكي وكينجسلي كومان والفونسو ديفيز هدفاً واحداً لكل منهم. من جانبه، قال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونيخ: «يمكننا أن نبدأ فترة التوقف الدولي ونحن نشعر بالهدوء». كما أشاد بخاميس رورديغيز، قائد المنتخب الكولومبي، حيث قال: «إنه عبقري في اللعب، ويمتلك روحاً عالية».