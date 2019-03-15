ليفربول يحقّق الإنجاز في ميونيخ.. وقرعة ربع النهائي اليوم

المصدر: ميونيخ - أ.ف.ب

حقّق ليفربول الإنجليزي، وصيف البطل، الإنجاز بعودته من ملعب «اليانز أرينا» ببطاقة التأهل الى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 3-1، فيما ضمن برشلونة الإسباني رحلته الروتينية القياسية الى هذا الدور باكتساحه ضيفه ليون الفرنسي 5-1، الأربعاء، في إياب ثمن النهائي.

وأكمل ليفربول الذي تعادل سلباً على أرضه في الذهاب، التفوق الإنجليزي على الألمان هذا الموسم، إذ سار على خطى مانشستر سيتي وتوتنهام اللذين تأهلا على حساب شالكه (بنتيجة إجمالية 10-2) ودورتموند (4-صفر)، ليرتفع عدد الأندية الإنجليزية في ربع النهائي إلى أربعة للمرة الأولى منذ 2008-2009 مع تأهّل مانشستر يونايتد أيضاً.

واكتمل عقد ربع النهائي الذي تقام قرعته اليوم، حيث لحق ليفربول وبرشلونة بالأندية الإنجليزية الثلاثة وأياكس الهولندي وبورتو البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي.

وقال فان دايك الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف: «تأهل مستحق لكنه صعب. كنا نعرف أننا سنواجه صعوبة هنا (ميونيخ)، لأننا نواجه فريقاً قوياً يضم لاعبين رائعين ويلعب على أرضه، لكننا كنا على ثقة كبيرة بقدرتنا على التسجيل والعودة ببطاقة التأهل».

ومُني بايرن بخسارته الأولى على أرضه في ثمن النهائي منذ 2011 عندما سقط أمام إنتر ميلان 2-3، وودّع أيضاً للمرة الأخيرة من دور الـ16. وفشل الفريق البافاري في الحفاظ على وجود فريق ألماني في ربع النهائي منذ موسم 2005-2006.

وقال مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش: «نستحق الخسارة. لقد ضغطوا في منتصف ملعبنا وكانوا متضامنين وصعّبوا الأمور جداً علينا. واجهنا فريقاً قوياً جداً، يجب تهنئة ليفربول وكلوب، لقد كانوا الأفضل في المباراتين»، مضيفاً «لم نكن في يومنا. ليفربول فريق من المستوى العالي في أوروبا، وقد أظهروا محدوديتنا».