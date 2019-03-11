مبابي: كنت مصدوماً ولم أنم في تلك الليلة

المصدر: باريس - أ.ف.ب

قال مهاجم باريس سان جيرمان، مبابي، إنه شعر بصدمة كبيرة بعد خروج فريقه من الدور ثُمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته على ملعبه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي 1-3 في مباراة الإياب، الأربعاء الماضي.

ونجح الفريق الإنجليزي في قلب تخلفه على ملعب أولدترافورد ذهاباً بهدفين نظيفين، عندما سجل له ماركوس راشفورد هدف الفوز 3-1 في الوقت بدل الضائع، ليصبح أول فريق في تاريخ المسابقة القارية يتأهل إلى الدور التالي، بعد تخلفه بهدفين نظيفين على أرضه.

وقال مبابي لبرنامج «تيلي فوت» على شبكة «تي إف 1» أمس: «لقد كنت مصدوماً، لم أتمكن من النوم في تلك الليلة، الأمر صعب، بذلنا جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه النقطة وقد خاب أملنا، سنحاول أن ننهض من هذه الكبوة».

وتابع «كان الملعب مليئاً لمناسبة رائعة، لكننا أفسدنا الاحتفال، لم نكن نرغب في إفسادها لكن هذا ما حصل».

وأمل مبابي أن يتمكن ناديه من التتويج باللقب القاري في المستقبل، بقوله «أعتقد أن كثيرين يشككون، لكني مازلت مقتنعاً بهذا المشروع، واثق من قدرتنا على تحقيق شيء ما، لأن أنصار الفريق يقومون بمساندتنا، وآمل أن يستمروا في ذلك».

وأكد مبابي بقاءه في صفوف نادي العاصمة الفرنسية الموسم المقبل: «أعتقد أني سأستمر هنا، هذا الأمر مؤكد، مع هذا الخروج وما خلقه من مشكلات لا أريد أن أفاقم الأمور من خلال وضعي الشخصي، وبالتالي الأمور واضحة تماماً في هذا الشأن».

النجم الفرنسي لم يتمكن من النوم في ليلة الخسارة أمام مانشستر يونايتد