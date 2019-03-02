ريال مدريد يقرر التخلص من الويلزي غاريث بيل

المصدر: مدريد - د.ب.أ

كشفت تقارير صحافية في إسبانيا، أمس، أن رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد لكرة القدم، فلورينتينو بيريز، قرر بشكل نهائي الاستغناء عن نجم الفريق، الويلزي غاريث بيل. وأكدت صحيفة «أس» الإسبانية، نقلاً عن مصادر داخل النادي الملكي، أن بيل أصبح شخصاً غير مرغوب فيه بريال مدريد، وأن بيريز لا ينوي التراجع هذه المرة عن قراره بالاستغناء عن خدمات اللاعب، كما حدث في مرات سابقة، كما أنه يريد توفير راتب اللاعب الضخم، الذي يبلغ 13 مليون يورو، ليعزز به خزينة النادي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عدم الانضباط السلوكي الذي أظهره بيل، خلال الفترة الماضية، كان السبب المباشر والرئيس وراء غضب بيريز، الذي قرر التخلص من اللاعب.

وكان بيريز يعتقد أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالد عن ريال مدريد سيفسح المجال لبيل لقيادة هجوم الفريق، رغم شخصية اللاعب التي تتسم بالانطوائية، لكن ما حدث كان شيئاً آخر.

ولم يتمكن بيل من تحسين مستواه الفني بعد رحيل رونالدو، لكن على النقيض شهد أداؤه تراجعاً كبيراً، مقارنة بما قدمه في مواسم سابقة. وسجل بيل هذا الموسم مع ريال مدريد 13 هدفاً فقط في جميع المسابقات، كما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق منذ قدوم المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، واحتل المركز الخامس عشر في قائمة أكثر اللاعبين ظهوراً في مباريات النادي الإسباني هذا الموسم.

يذكر أن ريال مدريد حاول بيع بيل لمانشستر يونايتد الإنجليزي في موسم 2017، وذلك لإفساح مجال لضم اللاعب الفرنسي كليان مبابي، لكن اللاعب الويلزي رفض الرحيل، ما أحبط مساعي ريال مدريد بشأن ضم مبابي.

ولكن عقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي عدل ريال مدريد عن فكرة الاستغناء عن بيل، رغم نصائح زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق، لإدارة النادي ببيعه.

إلا أن التقارير الإعلامية في إسبانيا تؤكد أن إدارة ريال مدريد عادت، مجدداً، للتفكير في بيع بيل، من أجل تجديد دماء الفريق بصفقات جديدة وتجديد عقود لاعبين آخرين، بالإضافة إلى التخلص من عبء الراتب الكبير لقائد منتخب ويلز، الذي يصل إلى 13 مليون يورو سنوياً.

الويلزي بيل يكلف خزينة النادي المدريدي سنوياً

13 مليون يورو، ولم يستطع تعويض رحيل

البرتغالي رونالدو.